Apple iOS 14 Sürümünün Yeni Detayları Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük işletim sistemlerinden bir tanesine sahip olan Apple her sene kullanıcıları için yeni deneyimler sunuyor. Şirket gelecek yıl iOS 14 sürümünü getirecek ve yeni özellikler deneyecek. işte Apple tarafından yeni çıkarılacak olan iOS 14 ile ilgili haberimizin detayları.

Geçtiğimiz Eylül ayında iOS 13 sürümü yayınlandı ve Apple kullanıcılarının önemli bir bölümü bundan tatmin olmadı. Ayrıca sürekli olarak ortaya çıkan yazılım açıklarından dolayı işletim sistemine olan güven de azaldı. Tüm bunlara ek olarak kullanıcıların önemli bir bölümü Apple kameralarını beğenmediğini söylüyor.

Apple iOS 14 sürümü kameralara yüklenecek

Apple ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı. Yayınlanan rapora göre iOS 14'te, Animoji ve Memoji'ler güncellenecek ve bu özellikler, direkt olarak iPhone'ların kameralarına gönderilecek. Böylece çok daha uyumlu olması sağlanacak.

TrueDepth kamera sayesinde ise insan yüzü ile uyumlu animasyonların oluşturulması planlanıyor. Böylece sosyal medya platformunun kullanıcılara sunduğu birçok avantaj Apple tarafından da verilmiş olacak. iOS 14'te bu Animoji ve Memoji'ler daha da aktif bir şekilde kullanılacak ve animasyonlarla entegre edilecek.

Apple şirketinin son dönemlerde en çok ilgilendiği teknolojilerin başında hiç şüphesiz kameralar geliyor. Kuruluş, iOS 14'ü 2020 yılının haziran ayında düzenlenecek olan Apple Worldwide Developers Conference (Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı) içerisine tanıtacak. Peki sizin iOS 14 ile ilgili beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.