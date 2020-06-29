Apple iPad 10.8 Bu Sene Tanıtılacak

Apple geçtiğimiz aylarda üst düzey performans arayan kullanıcılara hitap eden iPad Pro (2020) modelini tanıtmış ve satışa sunmuştu. Bazı yeni sızıntılara göre şirket, uygun fiyatlı çözüm arayan kullanıcılar için hazırladığı iPad (8th Gen) modelini de bu sene içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Apple iPad 10.8 olarak anılması beklenen bu model hakkında bilinen tüm detaylar yazımızda!

Apple iPad 10.8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Tutarlı sızıntıları ile tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre 10.8 inç ekran boyutuna sahip olan iPad (8th Gen) 2020 H2 döneminde, yani bu senenin ikinci yarısında, kullanıcılarla buluşacak. Öte taraftan 8.5 inç ekran boyutuna sahip olması beklenen iPad Mini 6 ise önümüzdeki yıl tanıtılacak gibi gözüküyor.

Mevcut durumda iPad (8th Gen) hakkında bilinen detaylar oldukça kısıtlı. Şu aşamada iPad ve iPad Air modellerinin bütünleşmiş bir hali olabileceği düşünülüyor. iPad Mini 6 tarafında ise ciddi oranda büyümüş bir ekran görüyoruz. Ancak bu durumda kasa boyutunun mu büyütüleceği yoksa iPad Pro modellerinde olduğu gibi ince çerçevelerin mi kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Raporun devamına göre hem iPad 10.8 hem de iPad Mini 6 kutu içerisinde 20W hızlı şarj adaptörü ile birlikte gelecek. Bir referans olması adına her iki modelin mevcut sürümlerinde 12W gücünde bir adaptörün kutudan çıktığını hatırlatalım. Yani yeni iPad modellerini daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün hale gelecek.