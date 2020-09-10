Apple iPad Air 4 Fiyatı Sızdırıldı

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda 15 Eylül tarihinde düzenleyeceği yeni çevrim içi etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerden birisi de şirketin yeni nesil tableti iPad Air 4 olarak öne çıkıyor. Apple iPad Air 4 fiyatı ile tekrar gündeme geldi.

Apple iPad Air 4 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Söz konusu sızıntıya göre iPad Air 4'ün başlangıç fiyatı 499 dolar olacak. Tabii bu fiyatlandırmanın başlangıç varyantı için geçerli olduğunu hatırlatalım. Çeşitli depolama kapasitesi yükseltmeleri ve LTE seçimi modelin fiyatını daha da yükseğe taşıyacaktır.

iPad Air 4 ile ilgili söylentiler, yeni modelin tıpkı iPad Pro benzeri bir tasarım ile geleceğini ancak arkada tek kamera barındıracağını işaret ediyor. Buna ek olarak modelde Lightning konnektörü korunacak ve Face ID yerine güç tuşunda konumlandırılan Touch ID'e yer verilecek.

Peki siz iPad Air 4'ten neler bekliyorsunuz? Sizce 499 dolarlık başlangıç fiyatı iyi mi yoksa olması gerekenden pahalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.