Apple iPad Air 4 Fiyatı Beklenenden Pahalı Olacak

Apple kısa bir süre sonra yeni etkinliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerle ilgili çeşitli iddialar, raporlar ve spekülasyonlar bulunuyor olsa da hemen hemen kesin gözü ile bakılan ürünlerden birisi iPad Air 4 olarak öne çıkmakta. Şirketin tıpkı bir 'iPad Pro Lite' havası katmaya çalıştığı bu modelin fiyatı, beklentilerinizin üstünde olabilir. Peki Apple iPad Air 4 fiyatı ne kadar olacak?

Apple iPad Air 4 Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Son zamanlardaki sızıntılardan da gördüğümüz üzere iPad Air 4 şirketin modern tasarımı ile birlikte gelecek. Bu noktada ufak bir izlenim olması adına iPad Pro modellerine bakabileceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca yeni modele dair konsept tasarımlara da hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni sızıntılar kapsamında iPad Air 4'ün başlangıç fiyatı 579 dolar ila 599 dolar arasında olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyat en düşük depolama kapasitesindeki Wi-Fi varyant için geçerli olacak ve daha yüksek depolama kapasitesi ile hücresel veri desteği eklemek isteyenler daha yüksek meblağlar ödemek durumunda kalacak.

Ufak bir hatırlatma olması adına iPad Air 3'ün başlangıç fiyatının 499 dolar olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni modelin mevcut nesil ile kıyaslandığında daha pahalıya geleceğini işaret ediyor.

Yeni modelde yenilenmiş tasarıma ek olarak USB-C konnektörü, daha hızlı işlemci ve daha hızlı şarj desteği ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yenilenmiş tasarımın aksine iPad Air 4'te Face ID'e yer verilmeyeceğini ve Touch ID ile devam edileceğini hatırlatalım. Touch ID'nin güç tuşunda ya da ekran altında konumlandırılabileceği iddia ediliyor.

Peki siz iPad Air 4'ten neler bekliyorsunuz ve bu fiyat sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPad Air 4'ün iPad ile iPad Pro arasında gerçek bir alternatif olması mümkün mü? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.