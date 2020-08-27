iPad Air 4 Sızdırıldı, İşte Yeni iPar Air'ın Tasarımı Özellikleri ve Fiyatı

iPad Air, iPad Pro modellerini fazla pahalı bulanlar için en iyi seçeneklerden biri. iPad Air 4, Apple’ın yakında tanıtacağı yeni model olacak. iPad Air 4’e ait olduğu iddia edilen tanıtım görselleri sızdırıldı. Görünüşe göre yeni iPad Air, iPad Pro’ya benzer bir tasarıma sahip olacak. İşte Apple iPad Air 4 özellikleri

Apple iPad Air 4 Özellikleri Ne Olacak?

Apple’ın Air sınıfında yeni tableti olacak iPad Air 4’ün kullanım kılavuzu/pazarlama materyalleri sızdırıldı. Sızıntı, iPad Pro’ya benzer bir tasarım ve arkada tek kamera modülüne sahip iPad Air 4’ü gösteriyor. Ayrıca ön tarafta cihazın daha küçük çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Apple, sürpriz olarak gelecek iPad Air’da Face ID yüz tanıma yerine Touch ID parmak izi okuyucuyu kullanacak. Ancak Touch ID önceki iPad ve iPhone’larda olduğu gibi ana ekran tuşu yerine güç tuşuna entegre edilecek. Bu sayede 10.8 inçlik daha büyük bir ekrana bakmış olacağız. Kılavuzda gösterilmemekle birlikte sızıntı ayrıca USB-C konektörüne sahip ve Apple Pencil destekleyen iPad Air 4’e işaret ediyor. Sızıntı, önceki söylentilerle eşleşiyor.

iPad Air 4

Touch ID

via 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUY — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2020

Apple iPad Air 4 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple, iPad Air 4’ü iPhone 12 serisi ve Apple Watch Series 6 ile birlikte Ekim ayında veya ilk Apple Silikon tabanlı Mac’leri duyuracağı Kasım ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtabilir. Face ID’nin olmaması, tek arka kamera ve diğer tasarım ödünleri, Apple’ın iPad Air 4’ü iPad Pro ile aynı tasarım diline sahip olmasına rağmen daha düşük fiyatlandırmasına imkan verebilir. iPad Air 4’ün fiyatının iPad Air 3’ten biraz pahalı 600 dolar civarında olması bekleniyor.