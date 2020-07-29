iPad'leri Birleştirerek Yeni bir Apple Ürünü Oluşturabilirsiniz

Tablet bilgisayar sektörünün öncü markası iPad artık laptop pazarına da gözünü dikmiş durumda. Apple'ın yeni aldığı iPad'leri birleştiren patent sayesinde bir iPad'i sanal klavye diğerini de ekran olarak kullanabilirsiniz.

Apple bir süre önce Sidecar adlı macOS için kullanıcıların iPad'lerini ikincil bir ekran olarak kullanmalarına izin veren bir özellik sunmuştu. AppleInsider tarafından keşfedilen iPad'leri birleştiren patent , Apple'ın gelecekte iPad için başka planları olabileceğini ortaya koydu.

iPad'leri birleştiren patent neler sunuyor?

Apple'ın yeni patentinde iki iPad'in konnektör benzeri bir cihaz aracılığıyla birbirine bağlanabileceği bir kurulum açıklanmakta. Ş emada görebileceğiniz gibi bu, üstteki iPad'in bir ekran olarak işlev göreceği dizüstü bilgisayar benzeri bir kurulumla sonuçlanırken alttaki iPad sanal bir klavye veya daha fazlası olarak kullanılabilir.

iPad'leri birleştiren patent ile tabletler dikey modda bile kullanılabilir; çift ekranlı akıllı telefon gibi, kitap okuyabilir veya ekranda birden fazla şeyi aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hem iPad hem de iPhone'u birleştirebileceği de söz konusu.