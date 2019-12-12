Apple, iPad'leri Laptopa Dönüştürecek

iPad modellerinin bilgisayar alternatifi olarak görülmesini isteyen Apple, buna yönelik yeni bir adım attı.

Bilgisayar Deneyimi Sunacak

Brydge ile iş birliği yapan Apple, şirketin ürettiği kablosuz klavyeleri resmi olarak satmaya başladı. Başarılı bir klavye üreticisi olan Brydge'nin Google ve Microsoft gibi şirketlerle de çalıştığını belirtelim. Bu adımla birlikte iPad modellerinde laptop klavyesi deneyimini edinmek mümkün hale gelecek.

Brydge klavye şu an için aşağıdaki modeller için satışta:

Apple iPad (Nesil 7)

Apple iPad Air (Nesil 3)

Apple iPad Pro (Nesil 3) (11 inç ve 12,9 inç)

Apple iPad Mini (Nesil 4, Nesil 5)

Eğer Apple'ın resmi mağazasından ya da internet sitesinden almak isterseniz bu durumda iPad (Nesil 7) ve iPad Air (Nesil 3) için uygun klavyeleri alabiliyorsunuz. Benzer şekilde iPad Air için satılan klavyeyi iPad Pro 2017 (10,5 inç) ile de kullanmak mümkün.

Şu an için yalnızca Amerika'da satışta olan bu modellerin ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak klavye ihtiyacınızı Apple Smart Keyboard ürünleri ile karşılamanız mümkün. Apple tarafından satılan bu klavyeler iPad Pro (12,9 inç), iPad Pro (11 inç), iPad Air (Nesil 3) ve iPad (Nesil 7) için destek sunmakta.