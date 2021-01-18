Apple iPad Mini 4 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple’ın WWDC 2015 Etkinliğinde iPhone 6S ve 6S Plus modelleri ile karşımıza çıkacağını tahmin etmiştik ama iki yeni iPad modelini tanıtması sürpriz oldu. Büyük ekranı ve aksesuarlarıyla dikkat çeken iPad Pro’nun yanında iPad Mini 4 görücüye çıkarıldı. Türkiye’de de satışa sunulan iPad Mini 4, tablette küçük ekranı tercih eden kullanıcılar için harika bir seçenek.

iPad Mini 4 Özellikleri

7.9 inç 2048 x 1536 IPS Retina Ekran

Apple A8 1.5 GHz İşlemci

2 GB RAM

16 GB / 64 GB / 128 GB Depolama

8 MP Full HD Arka Kamera

1.2 MP HD Arka Kamera

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

5.124 mAh Batarya

Apple’ın Smart Keyboard ve Apple Pencil aksesuarıyla birlikte sunduğu yeni devasa tableti iPad Pro’dan sonra sahneye çıkan iPad Mini 4, Apple’ın söylediğine göre şimdiye kadarki en güçlü donanıma sahip en ufak boyutlu tablet. Büyük ekranlı tabletlerden hoşlanmıyorsanız - ki 12.9 inç ekranlı iPad Pro’ya tablet demek ne kadar doğru tartışılır - iPad Mini 4, sizin için en iyi seçenek.

Donanım olarak iPad Air 2 ile iPad Pro arasında bırakılmış bir cihaz diyebiliriz. Apple’ın "küçük canavar" olarak tanıttığı tabletin teknik özelliklerine gelecek olursak; yeni iPad Mini 7.9 inç 2048 x 1536 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Gücünü 64 bit mimariye sahip A8 işlemci ve iPhone 6’da bulunan M9 hareket işlemciden alan tabletin yüzde 30 daha hızlı CPU ve yüzde 60 daha GPU perfomansı sergilediği Apple tarafından açıklandı.

Tabletin arka yüzünde 8 megapiksel iSight kamera bulunuyor ki önceki modelde 5 megapiksel kameranın bulunduğunu hatırlatalım. 11ac WiFi ile 866Mbsp’ya kadar LTE ile 150Mbps’ye kadar hızı desteklediğini belirtelim.

iPad Mini 4 Türkiye Fiyatı

16 GB: 1.349 TL

1.349 TL 64 GB: 1.649 TL

1.649 TL 128 GB: 1.949 TL

Şimdiye kadarki en ince ve hafif iPad mini olma özelliğini taşıyan iPad Mini 4, Apple Türkiye Mağazası’nda satışa sunuldu. Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen tabletin 16GB WiFi modeli 1349 TL, 64GB WiFi modeli 1649 TL, 128GB WiFi modeli 1949 TL. WiFi + Cellular modelini tercih etmeniz durumunda +400 TL ödemeniz gerekiyor. Yani 16GB model 1749 TL, 64GB model 2049 TL ve 128GB model 2349 TL.

Apple iPad Mini 4 Ekran 7.9 inç 1536 x 2048 (324 ppi piksel yoğunluğu) İşlemci Apple A8 Kamera 8MP 3264 x 2448 arka kamera, 1.2MP ön (Facetime) kamera Bellek 2GB RAM Depolama 16 / 64 / 128GB Batarya Bilinmiyor (10 saate kadar kullanım) Boyutlar 203.2 x 134.8 x 6.1 mm Ağırlık 299 gr (WiFi), 304 gr (LTE) İşletim Sistemi iOS 9 Bağlantılar WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, hotspot Bluetooth 4.0 USB 2.0 GPS, A-GPS, GLONASS Aksesuarlar Yok Renk Seçenekleri Uzay grisi, gümüş, altın Fiyatı WiFi: 16GB 1349 TL, 64GB 1649 TL, 128GB 1949 TL WiFi + Cellular: 16GB 1749 TL, 64GB 2049 TL, 128GB 2349 TL

Apple iPad Pro Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı