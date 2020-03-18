Apple iPad Pro (2020) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Apple beklenmedik bir şekilde yeni iPad Pro ile karşımıza çıktı. İşte Apple iPad Pro (2020) özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi!

Apple iPad Pro (2020) Teknik Özellikleri

Yeni iPad Pro daha önceki sızıntılarda da karşılaştığımız gibi 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı versiyona ayrılıyor. Her iki versiyonun da Wi-Fi ve Wi-Fi + Hücresel olmak üzere iki farklı seçeneği mevcut.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel

Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi

Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Hücresel

Not: Aksini belirtmediğimiz sürece belirtilen özellikler, tüm modeller için geçerlidir.

iPad Pro, gücünü A12Z işlemciden alıyor. Öte taraftan 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri kullanıcılara sunuluyor. 11 inç modeli 471 gram ağırlığa sahipken 12,9 inç model 641 gram ağırlığında.

11 inç modeli ele alırsak Liquid Retina teknolojisine sahip ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekran 2,388 x 1,668 piksel çözünürlüğe sahip. Bu sayede 264 ppi değeri elde ediliyor. 12,9 inç modelde de Liquid Retina ekran teknolojisi mevcut. Buna ek olarak bu modelde ekran çözünürlüğü 2,732 x 2,048 piksel olarak belirlenmiş durumda. Yine de ekranın büyüklüğü dolayısı ile 264 ppi değeri değişmiyor.

Arka tarafa baktığımızda iPhone 11 serisi ile benzer kare kamera kurulumu tercih edilmiş durumda. Ana kamera 12 MP çözünürlüğe sahip ve 10 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile destekleniyor. Bu kamera ile 4K / 60fps video kaydı yapılabiliyor.

Her iki modelde de dört hoparlör ve beş mikrofon bulunuyor. Şirket, bu tarafta oldukça iddialı bir duruş sergilemekte. Yine her iki modelde de 802.11ax Wi-Fi 6 teknolojisi yer alıyor.

11 inç modelde 28,65 Wh batarya yer alırken 12,9 inç modelde 36,71 Wh batarya yer almakta. Wi-Fi modeller için iddia edilen batarya ömrü 10 saat iken Wi-Fi + Hücresel için 9 saat olarak açıklandı.

Apple iPad Pro (2020) Tasarımı

11 inç modelin ölçüleri 247,6 x 178,5 x 5,9 mm olarak belirtiliyor. Modelin ağırlığı ise 471 gram olarak açıklandı. 12,9 inç modele baktığımızda 280,6 x 214,9 x 5,9 mm ölçülerine eşlik eden 641 gram ağırlığı görüyoruz.

iPad Pro için kullanılan şarj konnektörü ise USB-C olarak tercih edilmiş durumda.

Apple iPad Pro (2020) Kutu İçeriği

Herhangi bir versiyona, seçeneğe ya da varyanta bağlı değişiklik göstermeden kutu içeriği şu şekilde:

Apple iPad Pro (2020)

USB-C Kablo (1 Metre)

18W USB-C Şarj Adaptörü

Apple iPad Pro (2020) Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Her iki model de Uzay Grisi ve Gümüş olarak iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Yeni modellerin satış tarihi şu aşamada belli değil. Ancak tam fiyat listesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Fiyatlar dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Kesin bilgi için resmi internet sitesini ziyaret edin.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 128 GB fiyatı 6,399 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 256 GB fiyatı 7,149 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 512 GB fiyatı 8,649 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 1 TB fiyatı 10,149 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 128 GB fiyatı 7,599 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 256 GB fiyatı 7,349 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 512 GB fiyatı 9,849 TL .

. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 1 TB fiyatı 11.349 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 128 GB fiyatı 7,999 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 256 GB fiyatı 8,749 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 512 GB fiyatı 10,249 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 1 TB fiyatı 11,749 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Hücresel 128 GB fiyatı 9,199 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Hücresel 256 GB fiyatı 9,949 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Hücresel 512 GB fiyatı 11,449 TL .

. Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Hücresel 1 TB fiyatı 12.949 TL.

Apple Magic Keyboard

Apple tarafından tanıtılan bir aksesuar ise Magic Keyboard oldu. Smart Keyboard ürünlerine benzer yapıdaki bu üründe trackpad yer alıyor.

Dirsekli menteşe yapısı ile birlikte 130 derece ayarlanabilir yapıya sahip olan bu ürün Mayıs 2020 döneminde satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise belli değil.

Peki siz yeni Apple iPad Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.