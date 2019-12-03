Apple iPad Pro 2020 Sızıntıları Heyecanlandırdı!

Apple iPad Pro 2020 için ortaya atılan yeni iddialar tablet sektöründe ciddi değişikliklerin olabileceğini işaret ediyor.

Yeni Raporlar Ortaya Çıktı

Apple tarafından yapılacak yeni yükseltme, iPad Pro ailesi için ciddi bir yükseltme niteliği taşıyabilir. En son sızıntılara göre yeni modelde Mini LED ekran ve A14X olarak isimlendirilen yeni bir işlemci ile karşılaşacağız.

Söz konusu raporun güvenilir sızıntıları ile tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından geldiğini belirtelim. Kuo, 12,9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olmasını beklediği modelin önümüzdeki senenin üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını vurguladı.

Kuo, daha öncesinde de Mini LED ekran teknolojisine sahip bir iPad modelinden bahsettiği için bu gelişmeler pek de yeni sayılmayabilir. Bu ekran teknolojisi, OLED'e kıyasla daha ince, daha hafif ve daha uzun ömürlü bir yapıda.

Ayrıca Kuo bu teknoloji için "üretkenliği ev eğlence deneyimini önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

İki iPad Pro?

Bununla birlikte unutulmaması gereken ana konu, Kuo tarafından daha öncesinde paylaşılan ve 2020 yılının ilk yarısını işaret eden bir iPad Pro raporu. Bu da önümüzdeki sene iki farklı iPad Pro modeli ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Nitekim bugün ortaya atılan iddialar, şirketin iPhone tarafında da böyle bir strateji izleyeceğini ve yılda iki kez ürün tanıtacabileceğini ortaya koyuyordu. Bunun başlangıcı iPad modelleri ile yapılabilir.