Apple iPad Pro (2021) Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Apple geçtiğimiz haftalarda iki yeni iPad Pro (2020) modeli ile karşımıza çıkmıştı. Yeni modellerin satışa sunulmasının üzerinden çok geçmemiş olsa da iPad Pro (2021) modelleri ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Apple iPad Pro (2021) özellikleri hakkında merak ettiğiniz detaylar yazımızda!

Apple iPad Pro (2021) Özellikleri Nasıl Olacak?

Jeff Pu tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre bir sonraki iPad Pro serisi ile 2021 yılında karşılaşmayı bekliyoruz. iPhone SE (2020) modelinin çıkış tarihini de doğru bir şekilde sızdıran Pu, yeni iPad Pro modellerinin Ocak 2021 - Mart 2021 tarihleri arasında tanıtılmasını bekliyor.

Yeni modellerde Mini LED ekran teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu sayede daha yüksek kontrast oranları ve daha koyu görünen siyahlar ile karşılaşmış olacağız. Ayrıca Wi-Fi + LTE varyantının yerini Wi-Fi + 5G LTE varyantı alacak gibi gözüküyor.

Şu aşamada yeni modellerle ilgili bilinen detaylar oldukça kısıtlı olsa da önümüzdeki dönemlerde daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz iPad Pro (2021) modellerinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.