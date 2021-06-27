Apple'dan iPad Tasarımını Değiştirecek Hamle Geliyor

Apple, iPad tasarımında daha büyük ekran sunacak gibi görünüyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre Apple, gelecek yıldan itibaren yeni bir iPad Pro tasarımına geçiş yapıyor. Rapor, yeni iPad Pro'nun daha büyük bir ekran ve cam arka kasaya sahip olabileceğini söylüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın hazırladığı yeni Apple raporuna göre iPad'in tasarımlarında büyük değişiklikler yaşanacak. Gurman, Apple'ın gelecekteki iPad tasarımlarında daha büyük ekrana yer vermeyi düşündüğünü söylüyor. Mevcut iPad Pro, maksimum 12.9 inç boyutlarına sahip.

Apple, iPad tasarımında daha büyük ekranı benimseyecek

Gurman, herhangi bir yeni iPad ekran boyutu değişikliğinin en az birkaç yıl sonra olacağını ve henüz şirketin keşif aşamasını bitirmediğini dile getirdi. Apple'ın, 2022 için, mevcut 11 inç ve 12,9 inç ekran boyutlarına kıyasla yeniden tasarlanmış, cam kasalı bir iPad geliştirdiğini ifade etti.

Gurman, daha büyük ekranların Apple'ın tablet serisi ile dizüstü bilgisayar serisi arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırabileceğini düşünüyor. Ancak iPadOS'ta üretkenlik arttıkça, çoklu görev kullanım durumlarına yardımcı olmak için ekrana olan talep de artıyor. Bugün Apple'ın en büyük taşınabilir ekran boyutu 16 inç ile MacBook Pro'da yer alıyor.

Yukarıda bahsedilen 2022 model iPad'in yeni tasarımına gelince, Bloomberg daha önce Apple'ın arka cama sahip yeni bir iPad (Pro) kasası geliştirdiğini söylemişti. Bu, kablosuz şarjın iPad'e gelme olasılığını da gözler önüne seriyor. Ayrıca iPad'in bir iPhone'u veya üzerine yerleştirilmiş AirPods'u ters kablosuz şarj özelliği ile şarj edebileceğini de hatırlatmak gerekiyor.

iPad SE (2022) fark yaratacak

Geçtiğimiz günlerde analist Ming-Chi Kuo, bir sonraki iPhone SE hakkında merak edilen bazı önemli detaylara değinmişti. Söz konusu rapora göre tasarım tarafında önemli bir değişiklik sunması beklenmeyen iPhone SE (2022), tıpkı mevcut model gibi iPhone 8'in temel hatları üzerine kurulu bir yapıya sahip olacak. Buna karşın gövdenin iç kısmında yeni bir işlemcinin ve 5G desteğinin yer alacağı ifade ediliyor.

Bulunduğumuz aşamada yeni modelin olası özellikleri hakkında detaylara sahip değiliz ancak ilerleyen dönemlerde bu konu hakkında daha detaylı bilgilere kavuşmayı umuyoruz. Kuo, yeni iPhone SE'nin 2022 yılının ilk yarısında satışa sunulacağını açıkladı ki, bu da mart ve nisan gibi düzenlenen bahar etkinlikleri sırasında tanıtılması gerektiği anlamına geliyor.