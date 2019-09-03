Apple iPhone 11'in Benchmark Skoru Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına tam bir hafta kaldı. Her gün farklı bir sızıntı ile gündeme gelen iPhone 11'in Benchmark testi de ortaya çıktı.

iPhone XR modelinin yerini alması beklenen iPhone 11, bu sene tanıtılacak olan serinin daha uygun fiyatlı modeli olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri sızdırılan iPhone 11, bu sefer de Benchmark testinde ortaya çıktı. Skor sayfasında "iPhone 12,1" olarak adlandırılan modelin anakart kodu N104AP olarak belirtilmiş durumda. Daha önceden ortaya çıkan detaylar iPhone XR'ın halefinin bu anakart koduna sahip olacağını belirttiği için, bu modelin iPhone 11 olduğu düşünülmekte.

Benchmark sayfasına göz attığımızda yeni modelin iOS 13.1 sürümüne sahip olduğunu ve 4 GB RAM ile geldiğini görüyoruz. Benchmark sayfasında işlemci ismi açık bir şekilde belirtilmemiş olsa da, A12 işlemcinin olmadığını söyleyebiliriz. A12 Bionic maksimum 2,49 GHz seviyesinde çalışabilirken, söz konusu ekranda 2,66 GHz ibaresini görüyoruz.

Bu yükseltme ile birlikte tek çekirdekli skorunda selefine göre yüzde 12 oranında performans artışı yakalayan iPhone 11, çoklu çekirdek skorunda ise hiç artış sunmuyor. iPhone 11'in tek çekirdekte 5.415 çoklu çekirdekte 11.294 puan aldığı testten, iPhone XR tek çekirdekte 4.831 çoklu çekirdekte 11.394 puan almıştı.