Apple iPhone 11 Modellerinin RAM'i ve Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

10 Eylül tarihinde yeni iPhone serisini tanıtan Apple, bazı detayları paylaşmayarak akıllarda soru işareti bırakmıştı. iPhone 11 modellerinin RAM boyutu ve batarya kapasitesi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPhone modelleri, önceki modellere kıyasla daha yüksek performans ve daha uzun batarya ömrü iddiaları ile sunuldu. Ancak şirketin bazı teknik detaylardan hiç bahsetmemesi de akıllarda soru işaretleri bırakmasına sebep olmuştu. Özellikle RAM ve batarya tarafında teknik detaylara değinmeyen şirket, bazı spekülasyonlara da maruz kalmıştı.

Bildiğiniz gibi ortaya çıkan raporlar ve sızıntılar iPhone 11 modelinde 4 GB, iPhone 11 Pro modellerinde ise 6 GB RAM olacağını işaret ediyordu. Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıkan belgeler, bu durumun beklediğimiz gibi olmadığını işaret ediyor. Söz konusu belgeler yeni modellerde 4 GB RAM'in bulunduğunu göstermekte.

Ayrıca sertifikasyon sırasında batarya kapasitelerinin de ortaya çıktığını söyleyelim. Buna göre iPhone 11 modeli 3,110 mAh, iPhone 11 Pro modeli 3,046 mAh ve iPhone 11 Pro modeli 3,969 mAh bataryaya sahip. Bu kapasiteleri kıyaslamak isterseniz iPhone XR 2,942 mAh, iPhone XS 2,658 mAh ve iPhone XS Max ise 3,174 mAh batarya ile gelmekteydi.

Geçtiğimiz yıl sunduğu batarya performansı ile ailenin diğer üyelerini geride bırakan iPhone XR, en pahalı modelden dahi daha iyi batarya ömrü sunmaktaydı. Bu sene Pro Max modelinde yapılan batarya iyileştirmesi, bu durumun önüne geçmek adına oldukça mantıklı bir adım gibi gözüküyor.