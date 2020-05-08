Apple iPhone 11 Ön Kamera Performansı Ortaya Çıktı

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve satışa sunulmasının ardından şirketin en çok satılan modeli olmayı başaran Apple iPhone 11 ön kamera puanı ile gündeme geldi. DxOMark tarafından test edilen modelin ön kamera performansına yönelik merak edilen detaylar yazımızda!

Apple iPhone 11 Ön Kamera Puanı Belli Oldu

DxOMark tarafından test edilen iPhone 11 ön tarafta 12 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera barındırıyor. Bu kamera 4K / 60 fps video çekebiliyor ve EIS ile destekleniyor.

iPhone 11, yapılan testlerde fotoğraf çekimi için 92 puan ve video çekimi için 90 puan aldı. Modelin ön kamera için genel performansı ise 91 puan olarak açıklandı. iPhone 11 için verilen bu puanla birlikte model, şimdiye kadar test edilen modeller arasında on üçüncü sıraya yerleşti.

DxOMark tarafından yapılan listelemede ilk on cihaz ise şu şekilde:

1- Huawei P40 Pro

2- Huawei Nova 6 5G

3- Samsung Galaxy S20 Ultra

4- Samsung Galaxy Note 10+ 5G

5- Asus ZenFone 6

6- Samsung Galaxy S10 5G

7- Samsung Galaxy S10+

8- Huawei Mate 30 Pro

9- Apple iPhone 11 Pro Max

10- Google Pixel 3

Peki siz bu test sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.