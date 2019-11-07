Apple iPhone 11 Pro Max DxOMark Puanı Ortaya Çıktı

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve ülkemizde de satışa sunulan iPhone 11 Pro Max modelinin DxOMark skoru ortaya çıktı.
Apple iPhone 11 Pro Max DxOMark Puanı Ne Durumda?
DxOMark, sitede yaptığı güncelleme ile birlikte iPhone 11 Pro Max modeline ait skor bilgisini ekledi. Yeni modellerin kamera performansı ile yoğun bir şekilde övünen şirketin aldığı sonucun hiç de fena olmadığını söyleyebilirim.
iPhone 11 Pro Max, aldığı 117 puan ile birlikte arka kamera sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Fotoğraf tarafında 124 puan alan model, video tarafında ise 102 puan aldı. 124 puanlık fotoğraf puanı iPhone 11 Pro Max'i fotoğraf alanında Xiaomi Mi CC9 Pro ile birinci sıraya yerleştiriyor. Bununla birlikte video tarafında alınan 102 puan da, modelin en iyi ilk beş içerisinde yer almasına olanak sunuyor.
Modelin fotoğraf tarafında aldığı bazı iyi yorumlar şunlar
- Çoğu test koşulunda iyi ayrıntı düzeyi
- Çoğu durumda doğru hedef pozlama ve geniş dinamik aralık
- Hızlı, doğru ve tekrarlanabilir auto-focus
- Canlı ve hoş renkler
- Yakın ve orta aralıkta iyi yakınlaştırma performansı
Modelin fotoğraf alanında aldığı bazı kötü yorumlar şunlar
- Uzun mesafeli yakınlaştırmada ciddi ayrıntı kaybı
- Flaşlı çekimlerde ayrıntı eksikliği
- Düşük sıcak ışık altında güçlü sarı görünüm
- Ultra geniş açılı çekimlerde ayrıntı eksikliği
DxOMark Genel Skor Listesi
DxOMark'ın güncel listesine baktığımızda ilk beş şu şekilde:
- 121 Puan - Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro
- 117 Puan - Apple iPhone 11 Pro Max / Samsung Galaxy Note 10 + / Samsung Galaxy Note 10+ 5G
- 116 Puan - Huawei P30 Pro / Samsung Galaxy S10 5G
- 114 Puan - OnePlus 7 Pro
- 113 Puan - Honor 20 Pro - Samsung Galaxy S10+