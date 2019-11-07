Apple iPhone 11 Pro Max DxOMark Puanı Ortaya Çıktı

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve ülkemizde de satışa sunulan iPhone 11 Pro Max modelinin DxOMark skoru ortaya çıktı.

Apple iPhone 11 Pro Max DxOMark Puanı Ne Durumda?

DxOMark, sitede yaptığı güncelleme ile birlikte iPhone 11 Pro Max modeline ait skor bilgisini ekledi. Yeni modellerin kamera performansı ile yoğun bir şekilde övünen şirketin aldığı sonucun hiç de fena olmadığını söyleyebilirim.

iPhone 11 Pro Max, aldığı 117 puan ile birlikte arka kamera sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Fotoğraf tarafında 124 puan alan model, video tarafında ise 102 puan aldı. 124 puanlık fotoğraf puanı iPhone 11 Pro Max'i fotoğraf alanında Xiaomi Mi CC9 Pro ile birinci sıraya yerleştiriyor. Bununla birlikte video tarafında alınan 102 puan da, modelin en iyi ilk beş içerisinde yer almasına olanak sunuyor.

Modelin fotoğraf tarafında aldığı bazı iyi yorumlar şunlar

Çoğu test koşulunda iyi ayrıntı düzeyi

Çoğu durumda doğru hedef pozlama ve geniş dinamik aralık

Hızlı, doğru ve tekrarlanabilir auto-focus

Canlı ve hoş renkler

Yakın ve orta aralıkta iyi yakınlaştırma performansı

Modelin fotoğraf alanında aldığı bazı kötü yorumlar şunlar

Uzun mesafeli yakınlaştırmada ciddi ayrıntı kaybı

Flaşlı çekimlerde ayrıntı eksikliği

Düşük sıcak ışık altında güçlü sarı görünüm

Ultra geniş açılı çekimlerde ayrıntı eksikliği

DxOMark Genel Skor Listesi

DxOMark'ın güncel listesine baktığımızda ilk beş şu şekilde: