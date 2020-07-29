Apple iPhone 12 5G Fiyatı Sızdırıldı: İşte Tahmini Türkiye Fiyatları!

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde Apple, önümüzdeki aylarda dört yeni akıllı telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada yeni bir sızıntı, bu dört modelin fiyatları hakkında bazı detayları ortaya koyuyor. Peki Apple iPhone 12 5G fiyatı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple iPhone 12 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Söz konusu sızıntı dahilinde şirketin yeni modellerinin fiyatlandırmasının şu şekilde olacağı iddia ediliyor:

Apple iPhone 12 5G Fiyatları (5.4 inç)

64 GB için 699 dolar

128 GB için 749 dolar

256 GB için 849 dolar

Apple iPhone 12 Max 5G Fiyatları (6.1 inç)

64 GB için 799 dolar

128 GB için 849 dolar

256 GB için 949 dolar

Apple iPhone 12 Pro 5G Fiyatları (6.1 inç)

128 GB için 1.049 dolar

256 GB için 1.149 dolar

512 GB için 1.349 dolar

Apple iPhone 12 Pro Max 5G Fiyatları (6.7 inç)

128 GB için 1.149 dolar

256 GB için 1.249 dolar

512 GB için 1.449 dolar

Şu aşamada elimizdeki sızıntılar yeni modellerin her ülkede 5G varyantı ile mi satışa sunulacağı yoksa yalnızca belirli bölgelerde mi bu teknolojiye yer verileceği konusunda bir bilgi vermiyor. Öte taraftan ülkemizde de 5G versiyonunun satışa sunulacağını göz önüne alıp bir tahmin yürütürsek yeni modellerin şu fiyattan satışa sunulmasını bekliyoruz:

Apple iPhone 12 5G (64 GB) için 10,999 TL

Apple iPhone 12 Max 5G (64 GB) için 12,499 TL

Apple iPhone 12 Pro 5G (128 GB) için 16,499 TL

Apple iPhone 12 Pro Max 5G (128 GB) için 17,999 TL

Kısaca hatırlatmamız gerekirse bu fiyatlar bir ön tahmin olup kesinlik içermemekle birlikte 5G varyantının ülkemizde sunulmaması durumunda fiyatlar daha da düşük olabilir. Peki siz bu fiyatlandırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller ülkemizde hangi fiyat aralığında satışa sunulacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.