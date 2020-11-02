Apple iPhone 12 Batarya Ömrü Belli Oldu!

Apple geçtiğimiz günlerde yeni nesil akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıkmış ve serinin iki üyesini belirli ülkelerde satışa sunmuştu. Şu aşamada yeni modellerin ülkemizde ne zaman, hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok ancak eğer iPhone 12 modellerinden birisini satın almak istiyorsanız, batarya ömrünün nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yapılan bazı yeni testlerle birlikte iPhone 12 batarya ömrü belli oldu.

iPhone 12 Bataryası Kaç Saat Dayanıyor?

Gündelik Kullanım Testi

- iPhone 12 için 12 saat 33 dakika

- iPhone 12 Pro için 12 saat 35 dakika

- iPhone 11 için 11 saat 26 dakika

- iPhone 11 Pro için 8 saat 41 dakika

Fark etmiş olduğunu üzere iPhone 11 ile iPhone 12 arasında çok da ciddi bir batarya ömrü farkı bulunmuyor ancak söz konusu şey iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro olduğunda gerçekten ciddi bir fark görüyoruz. Yine de bu kısım aklınızı çelmesin çünkü testlerin devamı daha ilginç diyebiliriz.

YouTube Video İzleme Testi

- iPhone 12 için 6 saat 38 dakika

- iPhone 12 Pro için 6 saat 48 dakika

- iPhone 11 için 7 saat 13 dakika

- iPhone 11 Pro için 6 saat 27 dakika

Garip bir şekilde durum YouTube üzerinde video izlerken farklı bir hal alıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro yaklaşık altı buçuk saatlik video izleme imkanı sunarken, iPhone 11 yedi saati biraz daha geçiyor ve iPhone 11 Pro ise iPhone 12’nin hemen arkasında konumlanıyor.

Oyun Testi

- iPhone 12 için 3 saat 1 dakika

- iPhone 12 Pro için 3 saat 1 dakika

- iPhone 11 için 7 saat 37 dakika

- iPhone 11 Pro için 6 saat 38 dakika

Belki de en büyük sürpriz, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin 3D Oyun Testi sırasında yaşandı. Her iki model, üç saatlik batarya ömrü ile iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin oldukça gerisinde yer aldı. Peki siz bu testin sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz?