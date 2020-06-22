Apple iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Apple iPhone 12 serisinin tanıtımı Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek. Apple, bu sene dört iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Peki, 2020 iPhone’ların ekran boyutu ve çözünürlüğü nasıl olacak? iPhone 12 serisi ekran özellikleri bir kez daha sızdırıldı.

iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri

Apple iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ekran özellikleri geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı ancak şimdi daha fazla bilgi içeriyor. Dört iPhone modeli üç farklı ekran boyutu ile geliyor. Standart iPhone 12’nin ekranı 5.4 inç boyutunda 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 475 ppi piksel yoğunluğunda olacak. iPhone 12 Max’in ekran boyutu 6.1 inç, çözünürlük olarak 2532 x 1170 piksel, piksel yoğunluğu olarak 460 ppi olacak. iPhone 12 Pro, 6.1 inç 2532 x 1170 çözünürlüğünde, 460 ppi ekran ile gelecek. Tepe model olacak iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç 2778 x 1284 çözünürlüğünde, 458 ppi ekranla gelecek.

iPhone 12 Max hariç diğer üç model Samsung Display’in ekran panelini kullanacak. iPhone 12 Max, LG Display veya BOE’den ekran panellerine sahip olacak. Ancak BOE’nin ilk panelleri henüz Apple’ın testinden geçmedi, bu yüzden ilk partide sadece LG paneller kullanılabilir.

Tasarım olarak, Apple iPhone 11 serisindeki tam ekran tasarımını (dar kenar ve ortada çentik) koruyacak. Pro modeller 10-bit renk derinliği ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

iPhone 12 Serisi İşlemci Özellikleri

Dört model de 5nm üretim sürecinden geçen Apple A14 çipi ile güçlendirilecek. Apple, iPhone 12 serisi ile 5G bağlantısına da geçiş yapmış olacak.

iPhone 12 Serisi Kamera Özellikleri

Kamera tarafında, iPhone 12 ve 12 Max çift arka kamera, Pro ve Pro Max üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Raporlar, arka kamera modülünün tasarımında değişiklik olmayacağını gösteriyor.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Raporlar, iPhone 12 fiyatının 649 dolardan başlayacağını, geçen yılki iPhone 11’den daha uygun fiyatlı olacağını iddia ediyor. Apple’ın ayrıca daha düşük fiyatlı 4G iPhone modeli sunabileceğini iddia eden yeni raporlar var.