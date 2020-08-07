Apple iPhone 12 Son Zamanların Trendine Dahil Olmayacak

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılarla birlikte iPhone 12 modellerinden neler beklememiz gerektiğini hemen hemen biliyoruz. Öte taraftan sızıntıların başından bu yana gündeme gelen önemli bir özellik, iPhone 12 serisinde yer almayacak gibi gözüküyor.

Apple iPhone 12 Ekranı için Dikkat Çeken Sızıntı!

Şu aşamada bilinen sızıntılar dahilinde bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılan dört yeni akıllı telefonla karşılaşmayı bekliyoruz. Bu noktada sızıntılar, bu dört modelin de 120Hz ekran yenileme hızı ile geleceğini işaret ediyordu.

Son dönemlerde pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilen bu popüler özellik, görünüşe göre bu dört modelde de yer almayacak. Yani önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan tüm iPhone 12 modellerinde, daha öncesinde de olduğu gibi, 60Hz ekran yenileme hızı bulunacak.

120Hz ekran yenileme hızı, temel olarak ekranın bir görüntüyü çok daha hızlı yükleyebilmesi anlamına gelir. Bu sayede video izlerken, oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken daha akıcı ve daha yumuşak bir kullanım deneyimi sunar. Eğer 120Hz ekran kullandıktan sonra 60Hz'e geçerseniz, bu durum bazı noktalarda gözünüze batacak bir değişiklik olabilir.

Tabii şu noktada yeni modellerin tam olarak hangi teknik özellikler ile kutudan çıkacağını söylemek için oldukça erken. Bu nedenle bu sızıntıların tümüne mesafeli bir şekilde yaklaşmamızda fayda var. Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir akıllı telefonda 120Hz ekran yenileme hızına ihtiyaç var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.