Apple iPhone 12 Fiyatı için Uyarı! Tek Böbrek Yetmeyecek

Önümüzdeki sene tanıtılması beklenen Apple iPhone 12 ailesi için ortaya atılan iddalara göre yeni modellerin fiyatları can yakacak seviyeye ulaşabilir.

Araba mı, Elma mı?

52,999 dolar fiyat etiketine sahip Mac Pro ve 2,799 dolar fiyat etiketine sahip MacBook Pro. Tüm bunların ardından pek de şaşırtıcı gelmeyeceğini biliyoruz ama iddialara göre Apple, önümüzdeki sene tanıtılacak iPhone 12 ailesinin fiyatlarında yükseltme yoluna gidecek.

Tüm bunların öncesinde maliyet artışı ile sonuçlanacak bazı değişikliklere göz atmamız gerekiyor.

5G Canımızı Yakacak

Büyük olan şey 5G. Bitirmek üzere olduğumuz yıl içerisinde 5G desteğine sahip pek çok akıllı telefon modelinin lanse edildiğini ve satışa sunulduğunu gördük. Apple, bu yenilikçi pazarı biraz daha geriden takip etse de önümüzdeki sene katılacağına yönelik önemli raporlar var.

Buna karşın markalar bu teknolojiye ağırlıklı olarak amiral segment ürünlerinde yer vermekte. Burada dikkatimizi çeken şey Apple'ın bu desteği yalnızca iPhone 12 Pro Max için değil tüm iPhone 12 ailesi için sunmasını beklememiz olarak öne çıkıyor. Bu teknolojinin şu anda oldukça maliyetli bir yapıya sahip olması, yüksek fiyat artışını da beraberinde getirecektir.

Ekran ve Kamera

iPhone 11 serisinde de gördüğümüz gibi baz model, fiyat düşürme politikasından yola çıkarak OLED yerine LCD panel ile birlikte geliyor. 2020 yılında satışa sunulacak seride tüm modellerin OLED panel ile kutudan çıkması bekleniyor. Bununla da kısıtlı kalınmayacak ve son zamanlarda gerçekleşen rekabete uygun olarak 120Hz ekran yenileme hızına yer verilecek.

Benzer şekilde kamera tarafında daha çok lens ve sensör yer alacak. Ana kamera tarafında yapılacak optik iyileştirmeler bir kenara, ToF sensörü ve periskop zoom sensörü için de iddialar bulunuyor. Bu yalnızca görsel kalitesini iyileştirmek ile kısıtlı kalmayacak ve cihazın zenginleştirilmiş gerçeklik deneyimlerini ileriye taşıyacak.

Sonuç: Tek Böbrek Yetersiz

5G desteği, gelişen ekran ve gelişen kamera ile birlikte artan fiyat sonucuna ulaşıyoruz. Üstelik bu artışın astronomik miktarda olabileceğine yönelik iddialar da bulunuyor. Şu anda tüm bunların konuşulması için biraz erken aşamada olduğumuz söylenebilir. Yeni modellerin tanıtılmasına uzun bir süre olduğunu göz önüne alırsak ilerleyen tarihlerde daha sağlıklı bilgilerle karşılaşmamız mümkün olacaktır.