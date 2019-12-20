Apple iPhone 12 Görüntü Sabitleme Teknolojisi ile Çığır Açacak

Digitimes paylaştığı raporda iPhone 12 modellerinin daha gelişmiş görüntü sabitleme bileşeni ile geleceğini işaret ediyor.

Sensor-Shift Image Stabilization (SIS)

Apple, iPhone modellerinde uzun süredir Optic Image Stabilization (OIS) teknolojisine yer veriyor. Bununla birlikte yeni rapora göre bu önümüzdeki sene değişecek ve yerini Sensor-Shift Image Stabilization (SIS) alacak. Kısaltmadan şu an için emin olmasak da SIS olarak adlandırılması muhtemel olacaktır.

OIS direkt olarak sensör içerisinde hareketlere yol açarken SIS ile birlikte direkt olarak kamera modülü içerisinde bir hareket mümkün olacak. Bu sayede özellikle hareketli videolar çok daha başarılı bir korunuma sahip olabilir. Olabilir diyoruz çünkü şu an için bilinmiyor.

Görüntü kalitesi açısından baktığımızda her ikisi açısından üstünlük adına bir kıyaslama bulunmuyor. Yine de muhtemelen bu teknolojinin daha yeni olması beraberinde daha başarılı sonuçları getirecektir.

Apple iPhone 12 ailesinin Eylül 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Şu an için söylenti aşamasında bulunan tüm bilgilerin ilerleyen aylarda daha net bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünmemiz mümkün. Bu sırada gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.