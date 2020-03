Apple iPhone 12 Hakkında Yalanlama

Bundan kısa bir süre önce Apple'ın bu yılki iPhone 12 lansmanını ertelemeye eğilimli olduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı. Ek olarak Tayvan medyasında yer alan haberlere bakılırsa iPhone'un PCB'sinin (baskı devre kartı) üretiminden sorumlu tedarikçi, iPhone 12'nin seri üretiminin erteleneceğine dair iddiaların safsata olduğunu söyledi.

Tayvan içerisinde önemli bir medya kuruluşu olan DigiTimes'ın haberine göre iPhone tedarikçisi Pegatron CEO'su Liao Zhiqiang, tedarikçilerin tüm sorunlara karşı hazır olduğunu ifade etti. Böylece iPhone 12 üretimi ile ilgili de akıllardaki soru işareti giderilmiş oldu.

Apple iPhone 12 gecikmeyecek

Hem müşteriler hem de tedarik zincirinin her ikisi de akıllı telefonların ön yüz işleme süresini kısaltma niyetinde. Şu an ise her şey istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, bu hafta başında Nikkei News, can sıkıcı bir haber ortaya atmıştı.

Onlara göre koronavirüs salgını esnasında iPhone 12'lerin satılma endişesi nedeniyle Apple'ın iPhone 12'lerin piyasaya sürülmesini birkaç ay erteleyebileceği iddia ediliyordu.

Gelen haberlerde iPhone 12 modellerinin bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkacağı tekrar söyleniyordu. Foxconn bu hafta yapılan açıklamaya göre talebi karşılamak için şirketin yeterli sayıda işçisi bulunduğunu ifade etti. Görüldüğü kadarıyla iPhone 12 ile ilgili herhangi bir gecikme meydana gelmeyecek.