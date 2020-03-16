Apple iPhone 12 için Heyecan Verici Konsept!

Apple önümüzdeki dönemlerde iPhone 12 serisi ile karşımıza çıkacak ve şimdiden pek çok sızıntı karşımıza çıktı. Apple iPhone 12 için düzenlenen konsept tasarım yeni modelin neye benzeyebileceğini bizlere gösteriyor.

İşte iPhone 12 Konsepti!

Mevcut durumda dünyadaki en önemli haber yayılmakta olan Covid-19 salgını ile ilgili. Hem SARS hem de H1N1 salgınlarına göre daha ciddi bir yapıya sahip olan virüs, sağlık endişelerinin yanında ekonomik endişeler de doğuruyor.

Apple'ın yeni iPhone modellerine yönelik olası planlarını duymak için önümüzde birkaç ay daha var. Buna karşın mevcut sızıntılardan ve raporlardan derlenen yeni bir konsept, iPhone 12 modelleri satışa sunulduğunda neler görmeyi bekleyebileceğimizi bizlere sunuyor.

Videoya göz attığımızda dikkatimizi çeken ilk detay çentiksiz ekran ve ekran içi parmak izi sensörü oluyor. Tabii tam da bu noktada aklımıza Apple, ön kamerayı ekran altına gizleyebilecek mi ve bunu yapsa bile Face ID sensörleri için bu mümkün olacak mı sorusu geliyor?

Tabii bunun yalnızca bir konsept tasarımı olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Daha fazla detaya girmeden sizleri video ile baş başa bırakalım.