Apple, iPhone 12 için Kendi 5G Antenini Tasarlayabilir

Kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan Qualcomm ile Apple arasında bir telif hakkı anlaşmazlığı olduğu ve bu nedenle iPhone 12 için 5G özelliği olmayacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu.

Apple, Qualcomm’un 5G teklifinin sınıfının en iyisi olduğunu belirterek, söylentileri yalanladı. Ancak daha sonra iki şirket arasında tasarım anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Qualcomm tarafından sunulan anten tasarımının, Apple şirketinin iPhone 12 için düşündüğü şık anten tasarımından oldukça farklı olduğu belirtildi.

Anlaşmazlık Apple Şirketini Kendi Ürününü Tasarlamaya Yöneltti

Her iki şirket arasında oluşan tasarım anlaşmazlığı sonucunda, Apple şirketinin iPhone 12 için anten tasarımını kendisinin yapacağı söyleniyor.

Henüz Apple tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, Apple şirketinin anten tasarımıyla ilgili zorlanabileceğini ve Qualcomm şirketinin teklifini kabul etmek durumunda kalabileceğini belirtiyor.

Apple firması tasarımlarıyla çözüm üretebilen bir şirket olarak biliniyor. Birkaç parça üzerinde farklı tasarımlar gerçekleştirerek hem Qualcomm modemini hem de antenini kullanabilen yeni bir telefon üretmeleri mümkün gibi görünüyor. Ancak bu durumda, Apple incelik standardını bozmak durumunda kalabilir.

Qualcomm şirketi ise yaptığı açıklamada, QTM 525 anten modülünün 8 milimetreden daha ince 5G akıllı telefonlarda kullanılabileceğini ve iPhone 12 için de rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti.