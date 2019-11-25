Apple, iPhone 12 ile Zirveye Oynamayı Hedefliyor

Bazı yeni sızıntılara göre Apple, önümüzdeki sene satışa sunulacak olan iPhone 12 modelleri ile birlikte önemli bir sıçrama yapacağını düşünüyor.

Hedef Yüz Milyon Birim!

Ortaya atılan yeni iddialara göre Apple, tedarik zinciri ortakları ile görüştü ve onlara 100 milyon birimden fazla sipariş beklemeleri gerektiğini belirtti. 2019 yılı için iPhone 11 serisinin 80 milyon birim satması bekleniyor. Yani yüz milyona ya da daha fazlasına atlamak, satış talebinde önemli bir artış beklendiği anlamına geliyor.

Bununla birlikte yüzde 25 oranında bir artış, şu aşamada oldukça iddialı gözüküyor. Şirket, son birkaç yıldır yüzde 5 ve yüzde -5 aralığında ilerlemeler görmekteydi.

Fiyat İddiaları Korkutuyor

Son birkaç sene ile kıyaslandığında iPhone 12 modellerinde önemli donanımsal ve tasarımsal yükseltmeler bekleniyor. Bununla birlikte bu talep, 5G desteği sayesinde desteklenecek. Analistler, 5G ağının genişlemesi ile birlikte müşterilerin yükseltmeye yöneleceğini düşünüyor.

Ancak bazı söylentiler, 5G desteğinin üretim maliyetini ve dolayısı ile satış fiyatını yükselteceğini işaret etmekte. Ancak fiyatlandırma tahminleri yapmak için çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Ocak ayında birebir render görselleri ile gündeme gelen iPhone 11 serisinin ardından birkaç ay içinde iPhone 12 serisinin görselleri ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.