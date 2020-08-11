Apple iPhone 12 İşlemcisi A14 Bionic Çip Ne Kadar Hızlı Olacak?

Yakında tanıtılacak Apple iPhone 12 serisi, A14 Bionic çip ile güçlendirilecek. Apple A14 Bionic, TSMC’nin 5nm üretim sürecinden geçiyor. Peki, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine güç verecek Apple 14 yongası, A13’e göre ne kadar gelişmiş olacak? İşte Apple A14 Bionic çip hakkında son sızıntı

Apple A14 Bionic Çip Ne Kadar Hızlı?

Apple’ın sonbaharda tanıtacağı iPhone 12 serisine dair net olarak bildiğimiz tek donanımsal özellik Apple A14 Bionic işlemci ile gelecek olmaları. Apple, her yeni iPhone’da performansı ciddi oranda artıyor, etkinlikte de uzunca bahsediyor. Tipster KomiyaLeaks’in Twitter paylaşımına göre, iPhone 12 ailesine güç sağlayacak yeni mobil işlemci A14 Bionic, önceki nesil A13 çipine göre yüzde 40 oranında devasa bir işlemci performans artışı, yüzde 50 oranında da grafik işlemci peformans artışı getirecek. Apple telefonları her zamanki gibi performansıyla çok konuşulacak.

A14 compared to A13

CPU +40%

GPU +50% — KomiyaLeaks (@komiya_kj) August 10, 2020

Ne yazık ki tipster’ın paylaşımında sadece Apple A14 işlemcinin önceki nesil A13 işlemciye kıyasla CPU ve GPU tarafında ne kadar gelişmiş olacağı bilgisi yer alıyor. Sızıntının doğrulanmadığını da belirtmek gerek. iPhone 12 serisi tanıtımının hala devam eden koronavirüs salgınından (pandemisinden) ötürü biraz gecikeceği konuşuluyor. Hatta Apple, iPhone 12 çıkış tarihinin gecikebileceğini de söyledi.