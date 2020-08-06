Apple iPhone 12 Kablosuz Şarj Mıknatısı ile Gelecek!

Son zamanlarda pek çok akıllı telefon daha hızlı kablosuz şarj çözümleri sunuyor ve bu nedenle kullanıcılar kablolu şarjlardan kablosuz şarjlara yönelen bir eğilime dahil oluyor. Peki akıllı telefonunuzu kablosuz şarj cihazına koyduğunuzda şarj olmadığını fark ettiğiniz durumlarla karşılaştınız mı? Apple iPhone 12 kablosuz şarj mıknatısı ile birlikte bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Kablosuz Şarj Mıknatısı Ne İşe Yarayacak?

Kullanıcıların bildiği üzere kablosuz şarjlarda yanlış konumlandırma gerçekten büyük bir sorun. Google, kullanıcıların bu tür problemler yaşamaması adına Android 11 ile yeni bir özelliği uygulamaya koyacak. Bu, cihazınızın doğru bir şekilde konumlandırılmadığı durumlarda kullanıcıyı uyaran bir bildirim gönderilmesini sağlayacak. Öte taraftan Apple, bunu daha kesin bir şekilde çözmek istiyor.

Yeni bir rapor dahilinde iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tümü, dahili olarak kablosuz şarj mıknatısı ile birlikte gelecek. Kablosuz şarj bobininin yanlarında konumlanacak olan bu mıknatıslar, uyumlu kablosuz şarj cihazları ile kullanıldıkları zaman cihazın yanlış konumlandırılma ihtimalinin önüne geçecek.

Tabii burada bilmeniz gereken en önemli detay, bu özelliğin tüm kablosuz şarj cihazları ile çalışmayacak olmasıdır. Sonuç olarak kullanılan kablosuz şarj cihazında bu mıknatısların tutunabileceği mıknatısların yer alması gerekiyor ve bu ancak ilerleyen dönemlerde ortaya çıkmaya başlayacaktır.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kablosuz şarj mıknatısı kullanıcılar için ideal bir çözüm olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.