Apple, iPhone 12 Kamera Sorunu için Çözüm Arıyor

Apple firmasının iPhone 12 serisini tanıtmasına sayılı günler kala analist Ming-Chi Kuo'dan iPhone 12 modellerini bekleyen kullanıcıları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre Apple, iPhone 12 modellerinde yer alması beklenen kamera lenslerinde kalite sorunu yaşanıyor. Bu sebepten ötürü Apple'ın iPhone 12 kamera sorunu için çözüm arıyor.

iPhone 12 Kamera Sorunu Hakkında Detaylar

Ming-Chi Kuo, 5.4 inç ve 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 12 modellerinde ultra geniş açılı kamera için Genius Electronic Optical şirketinin 7P lensleri kullanılacaktı ancak 7P lenslerinin kaplaması ile ilgili çok önemli bir sorun tespit edildi. Ming-Chi Kuo, 7P lenslerinin kaplamaları yüksek sıcaklık ve yüksek nem testi sırasında çatladığını iddia etti.

Apple'ın ikinci tedarikçisi olan Largan firmasının kamera lenslerinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgiye göre Apple, kamera lensleri için Largan'a öncelik verecek. Böylece iPhone 12 modellerinin kamera lenslerinde ortaya çıkan sorun çözülmüş olacak.

Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12 modellerinin kamera lenslerinde yaşanan bu kalite sorununun Ağustos ayının ortasına kadar çözülebileceğini ifade etti. Apple, ikinci tedarikçisi olan Largan'a öncelik vererek tanıtım tarihi ile ilgili herhangi bir gecikmenin yaşanmasını da önleyecek.

Böylece iPhone 12 modellerinin tanıtım tarihi ile ilgili bir kez daha erteleme gerçekleşmeyecek.

Geçtiğimiz hafta Apple CFO'su Luca Maestri tarafından yapılan açıklama ile birlikte iPhone 12 serisinin ertelendiği resmi olarak doğrulanmıştı. Apple CFO'su Luca Maestri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre iPhone 12 serisi birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürülecek. Bu da iPhone 12 modellerinin Ekim ayında satışa sunulması anlamına geliyor.