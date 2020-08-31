Apple iPhone 12'nin Kutusundan Neler Çıkacak?

Apple önümüzdeki haftalarda iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması beklenen dört yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken, bu pahalı modellerin kutusunun 'fazlasıyla boş' olabileceğini duyduk. Peki iPhone 12'nin kutusundan neler çıkacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

Apple iPhone 12 Kutu İçeriği Nasıl Olacak?

Mevcut modellere göz attığımızda iPhone'lar kutu içeriğinde genellikle dört şey ile birlikte gelir:

- iPhone

- Şarj Adaptörü

- Lightning Kablosu

- EarPods

Bazı sızıntılara göre iPhone 12 bunlardan sadece birisi ile - tabii ki telefon - gelebilir. Biz de şu ana kadar ortaya atılan sızıntılar, raporlar ve söylentiler dahilinde yeni modellerin kutusunda neler görmeyi veya neler görmemeyi beklediğimizi sizlere aktaracağız.

Şarj Adaptörü ve Lightning Kablosu

Pek çok rapor, şirketin yeni modellerinde şarj adaptörüne yer vermeyeceğini işaret ediyor. Buradaki temel mantık iPhone 12 alanların büyük bir kısmının zaten başka bir iPhone'dan yükseltme yaptığına dayanıyor. Bu sayede cihazın satış fiyatı nispeten daha uygun olacak ve halihazırda şarj adaptörü bulunan kişiler yeni bir cihaz alırken şarj adaptörüne de para ödemek zorunda kalmayacak.

Öte taraftan başka bir sızıntı şirketin 20W şarj adaptörü üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu, yeni modellerde bu adaptörün kutudan çıkabileceği anlamına geldiği gibi harici olarak satılabilecek bir ürün de olabilir.

Buna ek olarak şirketin Lightning kablosunu kutu içeriğine dahil etmesi bekleniyor. Bu noktada geçtğimiz haftalarda şirketin yeni bir kablo üzerinde çalıştığını görmüştük ancak bunun belirli modellerde mi yoksa tüm modellerde mi kutuya dahil edileceğini tahmin etmemiz pek de mümkün değil.

EarPods

EarPods yeni bir iPhone aldığınızda kutudan çıkan aksesuarların temelini oluştururken söylentiler, yeni modellerde bu kablolara yer verilmeyeceğini işaret ediyor. Bunun yerine şirketin AirPods satışlarını artırabilmek adına onları terk edeceği iddia ediliyor ki, aslında bunun pek de hoş olmadığı söylenebilir.

EarPods'ları kutudan çıkarmak iPhone'ların fiyatını düşürmeye yardımcı olabileceği gibi, bu kulaklıkları kullanmayan kişilerin de gereksiz malzeme israfı yapmasının önüne geçecek. Şu an piyasada her bütçe grubundan pek çok tam kablosuz kulaklık olduğunu göz önüne alırsak EarPods'lara veda etmek için uygun bir zaman olabilir.

Joker Yenilikler

Peki Apple'ın iPhone 12'den bir şeyler eksiltip bir şeyler eklemesine imkan yok mu?

Bir süredir AirTag'ler ile ilgili pek çok şey duyuyoruz. AirTag, kaybolmasından endişe ettiğiniz nesnelere taktığınız küçük aygıtlardır ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir uygulama ile takip edebilirsiniz. Apple bu ürünü iPhone 12 ile birlikte tanıtırsa küçük bir promosyon olarak kutuya dahil edebilir.

Buna ek olarak şirketin kutuya koyabileceği şeylerden birisi de ucuz bir kablosuz şarj cihazı olabiir. Apple, önümüzdeki modellerinde tamamen portsuz bir cihaza geçiş yapmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor ve bunun ilk adımları iPhone 12 ile birlikte atılabilir.

Her ne olursa olsun şirketin yalnızca iPhone 12'ye sahip bir kutu ile karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor ve bu durum, eğer gerçek olursa, pek de hoşnut edici bir gelişme değil. Buna karşın yukarıda yer verdiğimiz bazı alternatif adımlar tüketiicileri memnun edebilir.

Peki siz bu sızıntılar, söylentiler ve raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12'nin kutusundan neler çıkacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.