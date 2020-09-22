Apple iPhone 12 Mini Sızdırıldı

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte bazı yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturdu ancak bildiğiniz üzere bu ürünlerin arasında milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen iPhone 12 modelleri yer almıyor. Yine de bu modellerle ilgili detayları yaklaşık bir senedir duyuyoruz ve nasıl bir şeye benzeyecekleri konusunda pek çok bilgiye sahibiz. Şimdi, son sızıntılarla birlikte yeni modellerin isimlendirme şeması kesinliğe kavuşmuş olabilir ve aynı sızıntılarla birlikte iPhone 12 Mini olarak isimlendirilen bir modelle karşı karşıyayız.

iPhone 12 Mini Özellikleri

Daha önceki bilgilerimiz doğrultusunda yeni akıllı telefon serisinin şu şekilde isimlendirilmesini bekliyorduk:

- iPhone 12

- iPhone 12 Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

Öte taraftan son sızıntılarla birlikte bu durum ufak bir değişiklik göstermiş olabilir. Yeni sızıntılara ve raporlara göre yeni serinin şu şekilde isimlendirileceği iddia ediliyor:

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

2020 iPhone modellerindeki en küçük modelin 5.4 inç boyutunda bir ekran ile geleceği iddia ediliyordu ki, bu iPhone 11'e göre önemli ölçüde daha küçük bir ekran anlamına geliyor. Bu noktada son raporlarla birlikte bu küçük model iPhone 12 olarak değil, iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak.

Yani 5.4 inç ekran boyutuna sahip olan bu model iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak. Öte taraftan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ise 6.1 inç boyutunda bir ekranla gelecek ve son olarak iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç boyutunda devasa bir ekranla gönderilecek.

Peki siz bu sızıntılar ve raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12 Mini isimlendirmesi hoş bir seçim mi yoksa başka bir isim mi seçilmeli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.