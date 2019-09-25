Apple iPhone 12 Modelleri, iPhone 4 Gibi Olacak!

Evet, henüz fazla erken olduğunu biliyoruz. Ancak Apple'a yönelik doğru ve güvenilir sızıntıları ile bilinen Ming-Chi Kuo, bugün yaptığı açıklamada iPhone 12 serisi ile ilgili önemli bazı detayları paylaştı.

iPhone 12 Modelleri Hakkında İlk Detaylar!

Önümüzdeki sene tanıtılacak 2020 model iPhone'ların paslanmaz çelik malzemeden üretileceğini belirten analist, tasarım yönünde radikal değişiklikler ile birlikte geleceklerini de ekledi. Kuo'nun açıklamaları, yeni modellerin biraz daha sert tasarımlara dönebileceğini ve iPhone 4 modelinin endüstriyel tasarımını hatırlatacağını işaret etmekte.

Önümüzdeki sene tanıtılacak modellerin iki tanesinin 5.4 inç boyutunda ekrana sahip olacağı ve bir tanesinin 6.1 inç boyutunda olacağı da raporda belirtiliyor. Bu sene ve önceki sene olduğu gibi, iki modelde OLED bir modelde ise LCD panelin kullanılması bekleniliyor.

iPhone X modelinden bu yana süregelen tasarımın önümüzdeki sene itibarıyla değişeceğini belirten Kuo, bu noktada akıllarda soru işareti yaratmayı başarıyor. iPhone 4 modelindeki kare ve köşeli tasarımın modern bir tasarımla nasıl buluşacağı merak edilen detaylar arasında bulunuyor.

Şu an için yeni modellerin 5G desteği, yeni dış kasa tasarımı ve artırılmış gerçeklik özellikleri ile gelmesi bekleniyor. Kendi özel modemlerini geliştirmek için Intel'in hücresel modem birimini satın alan Apple, bu modemler önümüzdeki sene içerisinde hazır olmayacağı için, yeni modellerinde kendi modemine yer veremeyecek. Bu nedenle şirketin Qualcomm modemleri kullanacağı biliniyor.