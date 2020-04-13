Apple, iPhone 12 Modellerinde Tasarım Değişikliğine Gidiyor

Bloomberg tarafından yayınlanan bazı yeni raporlara göre Apple, bu sene içerisinde satışa sunmayı planladığı iPhone 12 modellerinde bazı tasarım değişikliklerine gidebilir.

Dört Yeni Model Tanıtacak

Apple bu sene iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen dört yeni modelle karşımıza çıkacak. Nispeten uygun fiyatlı iPhone SE (2020) ile ilgili sızıntılar modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulabileceğini işaret ediyor.

Buna karşın iPhone 12 serisinden diğer üç model (salgınla ilgili bir gecikmenin olmaması durumunda) her zaman olduğu gibi bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak.

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre bu modellerde damla çentik ile karşılaşmamız oldukça mümkün. Yani şirket, geniş çentik uygulamasından vazgeçebilir. Buna ek olarak çerçevelerin daha düz hatlara sahip olması da bekleniyor.

Yine rapor dahilinde iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde üçlü kamera kurulumunun ve LIDAR 3D tarama sisteminin olacağını görüyoruz. Söz konusu sensörün baz modelde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Bloomberg, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan büyük gecikmeleri olası bulmuyor. Ancak birkaç haftalık gecikmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Peki siz bu raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.