Apple Watch Series 6 ve Yeni iPad, iPhone 12'den Önce Tanıtılacak

iPhone 12, Apple Watch Series 6 ve yeni iPad’ler Apple’ın sonbaharda tanıtması beklenen ürünleri arasında. Apple, iPhone 12 modellerinin geç satışa sunulacağını doğruladı ancak iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak? hala net değil. Öte yandan yeni Apple Watch ve iPad’lerin ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Teknoloji analisti Jon Prosser, yeni Apple cihazlarının tanıtım ve çıkış tarihlerini paylaştı.

Devam eden Covid-19 salgını bu yıl birçok şirketin tanıtım etkinliğini ciddi şekilde etkiledi. Apple, geçtiğimiz günlerde bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 modellerinin birkaç hafta sonra satışa sunulacağını doğruladı. Şimdi bir leaker, bu yılki iPhone 12 serisinin tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirileceğini ve kesinlikle birkaç hafta sonra satın alınabilir olacağını iddia ediyor. Şirketin Eylül ayında başka ürünler tanıtacağını söylüyor. Rapora göre, Apple, Eylül ayında iPad’in yanı sıra Apple Watch’u tanıtacak ancak Apple Watch Series 6 ve iPad modeli basın bildirimi yoluyla tanıtılacak, etkinlik olmayacak. Apple, şimdiye kadar yeni Apple Watch’u iPhone’larla birlikte tanıttığından bu bir ilk olacak.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)