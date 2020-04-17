iPhone 12 Pro Max Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

iPhone SE 2 (2020) fiyatı ve özellikleri merak konusuydu. Apple, 2020 iPhone SE modelini bu hafta resmi olarak duyurdu. Şimdi gözler iPhone 12’de! Apple ürünleriyle yakından ilgilenen EverythingApplePro, iPhone 12 videosu paylaştı. iPhone 12 Pro Max nasıl olacak? sorusunu soranlara yönelik hazırlanan özel video, YouTube’da çok beğenildi.

iPhone 12 Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple, Türkiye şartlarında olmasa da kendince “uygun fiyatlı” iPhone modeli iPhone SE 2020’yi geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2020 iPhone SE özellikleri paylaşılır paylaşılmaz, yeni iPhone SE Apple Online Store’da satışa sunuldu. 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı ve kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan iPhone SE 2020 fiyatı 5299 TL’den başlıyor. 2020 iPhone SE iPhone 11 karşılaştırması, ilk iPhone SE ile kıyaslama, iPhone SE 2 2020 alınır mı? gibi makalelerde Apple’ın yeni telefonu iPhone 12’den bahsetmiştik. Apple ürünlerini incelemeyi seven YouTuber’lardan EverythingApplePro, iPhone 12 videosu paylaştı. iPhone 12 Pro Max tasarım detaylarını gözler önüne seren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max Tasarımı

YouTuber'ın paylaştığı videoda 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modelinin tasarım detaylarına göz atıyoruz.

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

iPhone 12 nasıl olacak? daha doğrusu iPhone 12 tasarımı nasıl olacak?, iPhone 12 özellikleri ne olacak?, iPhone 12 fiyatını ne kadar olacak?, gibi iPhone 12 özellikleri hakkında sorulan pek çok sorunun yanıtını veriyor bu video. EverythingApplePro’nun ünlü tipster Max Weinbach ile birlikte hazırladığı render’lar 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modeline ait.

Sadece çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilerle hazırlanan CAD render’lar kullanılmamış, telefonun üç boyutlu yazdırılmasıyla oluşturulmuş tasarım gösteriliyor. iPhone 11 Pro Max üzerinde biraz oynama yapılmış bir iPhone modeli karşımızda. Çentik boyutu ve çerçeveler biraz küçültülmüş. Arkadaki kare kamera modülünün daha da büyütüldüğü görülüyor. Sağ alttaki sensör dikkatinizi çekmiştir. Yeni iPad Pro’da gördüğümüz LiDAR sensörü iPhone 12 Pro Max’de olabilir. Flaş, dört sensörün ortasına konumlandırılmış. Lensler iPhone 11 Pro Max’de olduğu kadar çıkıntılı görünmüyor ancak kare gövde biraz daha kalın. Video, iPhone 12 Pro Max’in kalınlığının 7.4mm olduğunu ve iPhone 11 Pro Max’den daha ince olduğunu gösteriyor. Telefonun selefinden biraz daha uzun ve daha geniş olacağı söyleniyor. Tipster’a göre iPhone 12 Pro Max ekran gövde oranı olarak daha iyi olacak. Telefondaki bir diğer ufak tasarım değişikliği, 5G özelliklerinin dahil edilmesi nedeniyle daha geniş anten bantları. Butonların ve portların yerleşimi değişmemiş görünüyor.