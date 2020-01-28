Apple iPhone 12 Pro Max Render Tasarımı ile Karşınızda!

Apple yeni akıllı telefon modellerini bu yılın sonlarına doğru bizlerle buluşturacak olsa da şimdiden bazı tasarımlar ortaya çıkmaya başladı.

İddialı Tasarımı ile Dikkatleri Çekecek!

Apple bu sene muhtemelen iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile karşımıza çıkacak. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan raporlara göre yeni modeller, iPhone 5 tasarımının modernize edilmiş hali olacak. Bu kafalarda bazı soru işaretlerini getiriyor olabilir. ConceptsiPhone tarafından paylaşılan yeni video aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için yardımcı olabilir.

Adından da anlayabileceğiniz üzere bu kanal eldeki raporları ve sızıntıları derleyerek buna uygun bir görünüm tasarlıyor ve bunu takipçileri ile paylaşıyor.

Vidoya baktığımızda arkada dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Evet, bir ToF sensör yer alıyor. Eğer dikkatinizi çektiyse, herhangi bir şarj yuvası bulunmuyor. Burada yalnızca kablosuz şarj gibi bazı iddialar bulunuyor. Ekranda bulunan çentik kaldırılmış ve yeni nesil Face ID ile birlikte ince çerçeve yapısına geçiş yapılmış. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörü de yer alıyor.

Tabii az önce de belirttiğimiz gibi bu videonun hem raporlar hem sızıntılar hem de biraz kişisel yorumlar katılarak oluştuğunu, şirketin nihai planlarını temsil etmediğini ancak bir ön fikir oluşturma açısından faydalı olduğunu vurgulayalım. Eğer siz de videoyu izlemek isterseniz hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.