Apple, iPhone 12 Seri Üretimine Ne Zaman Başlayacak?

Apple, iPhone 12’nin seri üretimine Eylül ortasından itibaren başlamayı planlıyor. Rapor, Apple’ın yeni iPhone’ların üretim gecikmesini aylar yerine sadece birkaç haftaya indirmeyi başardığını belirtiyor.

iPhone 12 Üretimi Ne Zaman Başlayacak?

Üretim Eylül ortasında başlayacak ancak ayın sonuna doğru ve Ekim ayı başlarında hızlanacak. Şirket, salgına rağmen üretim gecikmesini kısaltmayı başarabilse de iPhone 12’nin tanıtım zaman aralığı yeni iPhone’ların tanıtım zaman aralığından daha geç olacak. Raporda, durumun birkaç ay öncesine göre belirgin şekilde daha iyi olduğu belirtiliyor.

Apple, görünüşe göre ilk olarak çift arka kamera kurulumuna sahip 6.1 inç iPhone 12’nin üretimine başlayacak. Bu model tek başına Apple’ın tedarikçilerine verdiği toplam siparişlerin yüzde 40’ını oluşturuyor.

Ancak gecikme Apple’ın yıl için iPhone 12 üretim hedefinin gerisinde kalmasına neden olabilir. Şirket, 80 milyon 5G iPhone için bileşen sipariş etmişti ancak bu yıl yalnızca 73-74 milyon adet üretebildi. Öte yandan Apple, pandemi ve uzaktan eğitim sayesinde artan iPad talebini karşılamak için tedarikçilerine tablet siparişini artırdı.

iPhone 12 Üretimi Neden Gecikti?

Pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları Apple için bazı üretim zorluklarına yol açtı. Şirket, seri üretim sürecinde genellikle mühendislerini Çin’e gönderirken bu yıl bunu yapamadı. Bunun yerine tüm bileşenler büyük kutularda paketlenmiş olarak Kaliforniya’daki Apple mühendislerine gönderildi.

Yeni Apple Aksesuarı AirTags Seri Üretimde

Rapor ayrıca AirTags’e de ışık tutuyor ve bu yeni Apple aksesuarının çoktan seri üretimine başlandığını iddia ediyor.