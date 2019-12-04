Apple iPhone 12 Son Zamanların Trendine Dahil Olabilir

Ortaya çıkan yeni raporlar iPhone 12 ailesinin ekran içinde parmak izi sensörü ile gelecek ilk Apple modelleri olabileceğini işaret ediyor.

Tedarik Zincirinde Hareketlenme Var

Tedarik zinciri kaynaklı yeni sızıntılar Apple'ın ultrasonik parmak izi sensörü için harekete geçtiğini söylüyor. Bunun için önümüzdeki seneyi ya da 2021 yılını hedefleyen şirket, bu teknolojiye ilk defa iPhone 12 modellerinde yer verebilir. En azından bazılarında.

Bunun heyecan verici detaylarından birisi ise bu teknolojinin uygulanabilir olduğu alanlar ile ilgili. Bildiğiniz üzere ekran içi sensörler genellikle küçük bir alanı kapsıyor ve yalnızca bu alan içerisinde okuma yapabiliyor. Sızıntılar, Apple ile birlikte ekranın tamamında geçerli bir sensör sisteminin gelebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte bu sensörler şu an için OLED ekranlar ile çalışabiliyor. Bu da Pro ve Pro Max modellerinde bu teknolojiye yer verilebileceğini ancak standart modelde bu teknolojinin kullanımının muhtemelen olmayacağını işaret ediyor.

Touch ID teknolojisini benimseyen kullanıcıların bu gelişmeden oldukça memnun olacağını söyleyebiliriz. Yine de bunların bir söylentiden ibaret olduğunu ve doğruluğunun önümüzdeki süreçlerde değişkenlik gösterebileceğini vurgulayalım.