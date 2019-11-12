Apple iPhone 12 Tasarımı Böyle Olabilir

Son zamanlarda gelen söylentilere göre hazırlanan Apple iPhone 12 tasarımı, şirketin karşımıza nasıl bir ürün ile çıkabileceği yönünde ipuçları veriyor.

Dörtlü Kamera, Sert Hatlar

iPhone modellerinin tasarımında yıldan yıla metodik ve hesaplanmış bir yaklaşım izleyen Apple, bu politikası ile zaman zaman yoğun eleştiri altında kalıyor. Örneğin iPhone X modelinden önce tanıtılan iPhone modelleri, ağırlıklı olarak iPhone 6 ile aynı kalıp hissini veriyordu. Kesin olan taraflardan birisi ise Apple'ın tasarımları değiştirdiği zaman radikal değişiklikler ile karşımıza çıkıyor olması.

iPhone 12 ile ilgili ortaya çıkan ilk söylentiler, yeni modelin iPhone 4 ile benzer endüstriyel tasarım izleyeceğini işaret ediyordu. PhoneArena, şu ana kadar ortaya çıkan sızıntıları derleyerek yeni birkaç tasarımı ortaya koydu. 2020 model iPhone modelleri için hala çok erken olsa da, aklımızda neler canlanabileceğini görmemiz mümkün.

Öncelikle söz konusu tasarımlara baktığımızda çentiğin yok olmadığını, ancak nispeten daha küçük bir alan kapladığını görüyoruz. Şirket özellikle Face ID sensörleri için bu alana şu an için muhtaç denilebilir. Bununla birlikte arka tarafta dörtlü kamera kullanımı, oldukça olası başka bir detay.

Aynı zamanda modelin çevre hatlarının daha sert olduğunu, iPhone 4 ile benzer bir tasarım izlediğini görüyoruz.

Bununla birlikte yeni seri, iPhone modellerinde ilk defa dörtlü kamera kurulumuna yer verebilir. Son yıllarda artırılmış gerçeklik alanında yoğun yatırımlar yapan şirket, mobil artırılmış gerçeklik için de başarılı bir platform kurdu. İşte tam bu noktada ToF kamera devreye giriyor.

ToF kamera derinliği diğer kameralara göre çok daha doğru ölçebilir. Bu nedenle artırılmış gerçeklik kullanımı için mükemmel bir seçim olabilir. Yakın çevreyi haritalamak için kızılötesi ışın kullanan ToF, geri dönen ışını toplayan IR sensörü ile birlikte gelir. Ardından telefon ışığın sensöre dönüş süresine bağlı olarak bir kameranın yapabileceğinden çok daha doğru bir derinlik haritası oluşturur.