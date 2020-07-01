Apple iPhone 12 Üretimi Gecikebilir: Lansman Ne Zaman Olacak?

Bugünün ilk saatlerinde ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple iPhone 12 üretimi, planlanan takvimin yaklaşık 1 - 2 ay kadar gerisinde ilerliyor. Mevcut durumda ciddi bir gecikmenin olduğunu ifade eden rapora göre tedarik zincirleri bu kaybı telafi edebilmek adına ciddi mesailer harcıyor. Peki bu durum son kullanıcıya nasıl yansıyacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple iPhone 12 Üretimi Ne Durumda?

Nikkei tarafından yayınlanan rapor tedarik zincirindeki kaynaklardan yola çıkıyor ve yeni tip koronavirüs nedeni ile muhtemel bir gecikmenin yaşanacağını ifade ediyor. Nitekim benzer iddialar ve söylentiler ile daha öncesinde de karşılaştığımız için bu aşamada raporun pek şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Raporun devamına göre pandemi sebebi ile kapanan fabrikalarda modele bağlı değişiklik göstermekle birlikte dört hafta ila sekiz hafta arasında bir kaybın olduğu belirtiliyor. Buna karşın Apple'ın bu gecikmeleri önleyebilmek adına agresif adımlar attığı ve lansmanın 2021 yılına ertelenmesinin düşük bir ihtimal olduğu vurgulanıyor.

Mevcut durumda tüm sızıntıları ve söylentileri göz önüne aldığımızda üç olasılık ile karşı karşıyayız:

- Yeni modeller eylül ayında tanıtılacak ancak ilk dönemlerde gerçekten kısıtlı bir stok ile tüketicilerin karşısına çıkılacak.

- Tıpkı iPhone XR ve X modellerinde de olduğu gibi tüm modeller aynı anda tanıtılsa da bazı modeller daha sonraki tarihlerde satışa sunulacak.

- Lansman birkaç aylık bir gecikme ile yapılacak ve tüm modellerin lansmanla birlikte satışa sunulması sağlanacak.

Tabii bu aşamada hangisinin geçerli olacağını bilmediğimizi hatırlamamız gerekiyor. Peki siz bu raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12 modelleri ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa sunulacak? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.