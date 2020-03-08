Apple, iPhone 12 ve iPhone 9 Lansmanını Ertelemek Zorunda

Coronavirüs salgını teknoloji endüstrisini zora sokmaya devam ediyorken Apple analistleri üzücü bir gerçeği ortaya koydu. Cupertino merkezli teknoloji devinin 5G iPhone 12 ve iPhone 9 lansmanını ertelemeyi planladığı iddia ediliyor.

Yüksek profilli Apple analistlerinden alıntı yapılan bir raporda 5G desteğine sahip iPhone 12'nin, özellikle Coronavirüsten dolayı ertelenebileceği gözlemleniyor. Ürün tedariği konusunda sıkıntı yaşayan Apple'ın tanıtımları bir ay sonraya ertelemesi bekleniyor.

Apple'ın bu yıl piyasaya sürülecek en az bir iPhone modelinin 5G desteği alması gündemde ancak aynı zamanda şirketin tüm modellerin 5G özelliklerini içerebileceği iddia edildi. Normalde mart içerisinde tanıtılması düşünülen iPhone 8 tabanlı ikinci nesil iPhone SE 2'nin de (iPhone 9) pazara girmesinde erteleme yaşayabileceği bildiriliyor.