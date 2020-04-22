Apple iPhone 12 Virüs Nedeniyle Gecikebilir!

Covid-19 salgını nedeni ile bir süreliğine aksaklığa uğrayan tedarik zincirleri pek çok şirketin planlarının bozulmasına yol açtı. Apple iPhone 12 modelleri de bu durumdan etkilenecek modeller arasında yer alıyor olabilir.

Apple iPhone 12 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha öncesinde ortaya çıkan raporlar yaşanan sorunların Apple için herhangi bir olumsuz aksaklık yaratmayacağına işaret ediyordu. Buna karşın ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan yeni rapor, öncekilerin aksi yönünde bazı iddiaları barındırıyor.

Kuo tarafından yapılan paylaşıma göre 5.4 inç ve 6.1 inç modelleri Eylül 2020 döneminde seri üretime girecekken 6.7 inç olan model Ekim 2020 döneminde seri üretime girecek. Modeller çok büyük olasılıkla birlikte tanıtılacak olsalar dahi satışa sunulma tarihleri arasında bazı farklar söz konusu olabilir.

Ming-Chi Kuo genelde tutarlı ve isabetli sızıntıları ile tanınsa da söz konusu iddialara mesafeli yaklaşmakta fayda var. Modellerin satışa sunulma tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu süreçte gelişmeleri sizler için yakından takip edeceğiz.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12 modelleri gecikme durumu yaşayacak mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.