Apple'ın İlk Defa iPhone 12'de Sunacağı Yenilikler (iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?)

Apple en yeni iPhone 12 serisinin bu yıl erteleneceğini zaten doğruladı ve raporlar Ekim ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Birden fazla söylenti, sızıntı ve rapora dayanan Apple'ın iPhone 12 serisi, normal yükseltmelerin dışında Apple için birçok ilke imza atacak.

Apple, iPhone SE'yi Nisan ayında piyasaya sürmesinden sonraki ikinci iPhone lansmanı olacak. Geçtiğimiz birkaç ay içinde Apple, MacBook, iPad ve iMac modellerini de yeniledi ancak tüm gözler iPhone 12 lansmanına çevrilmiş durumda. Apple iPhone 12 lansmanından önce yeni iPhone'lardan ne beklendiğine göz atalım.

Apple'dan ilk defa dört yeni iPhone 12

Apple ilk defa iPhone XR ile iPhone serisine üçüncü bir model eklemişti. Aynısı geçen yıl iPhone 11 ile takip edildi ancak bu yıl Apple'ın dört iPhone modeli piyasaya süreceği söyleniyor. Temel model 5.4 inç ekrana, ardından düşük özellikli 6.1 inç iPhone 12'ye ve üst düzey özelliklere sahip 6.1 inçlik başka bir modele, en pahalısı 6,7 inç ekrana sahip olacak.

iPhone tarihinde dönüm noktası: iPhone 12 5G destekleyecek

Aslında Android tarafında giriş-orta seviye telefonlar bile 5G desteği almaya başladı ancak Apple için iPhone 12 serisi, 5G destekli ilk iPhone olacak. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre dört iPhone'un tümü 5G'ye sahip olacak ancak yalnızca üst düzey iPhone 12 Pro model, en hızlı 5G teknolojisini destekleyecek.

iPhone 5 serisini anımsatan 2020 model Apple tasarımı

İPhone XS serisi ve iPhone 11 serisinin tasarımındaki önemli değişiklik kameradaki dev sensörlerdi. Apple büyük olasılıkla aynı kamera tasarımını koruyacak ancak iPhone 12 genel görünümü farklı olacak. Birçok render; iPhone 4 ve iPhone 5'e benzer bir tasarım ortaya çıkardı ve bu yılki iPhone'larda kavisli kenarların aksine düz kenarlar bekleniyor.

iPhone kullanıcılarının canı sıkılabilir: iPhone 12 kutusu bomboş olacak!

Bu yılki iPhone 12 lansmanındaki en şok edici yenilik kutuda aksesuar bulunmaması olabilir. Apple'ın yeni iPhone'ları şarj cihazı ve kulaklık olmadan göndereceği bildiriliyorken iPhone 12 ile birlikte USB-C kablosunun gelmesi bekleniyor. Apple'ın bunu yapma kararında AirPod'larının satışlarını artırmak olabileceği öne sürüldü.

iPhone 12 serisi teknik özellikleri

iPhone 12 serisi A13 Bionic'e göre yükseltilmiş A14 Bionic tarafından desteklenecek. Depolama çeşitleri düşük kaliteli modeller için 64GB ve üst düzey modeller için 128 GB'dan başlayabilir. RAM kapasitesine gelince de iPhone 12 modellerinin 4GB RAM ile geleceği söyleniyor.