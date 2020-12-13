Apple, iPhone 13 Kutusuna Yeniden Şarj Kablosu Koyabilir

iPhone 13 kutusunda şarj kablosu olacak mı? Apple'ın özellikle iPhone 12 kullanıcılarını hedef alarak başlattığı yeni ankette, kutu içeriği hakkında bazı sorular soruluyor. Ayrıca kullanıcıların Face ID'den memnun olup olmadıkları da merak ediliyor.

iPhone 12 serisinin lansmanı sırasında Apple, tüm iPhone 12 modellerinin ve gelecekteki iPhone'ların kutusunda bir şarj adaptörü ve EarPods olmayacağını duyurmuştu. Apple, teknoloji pazarında her zaman trend belirleyici bir marka olduğu için ortaya çıkan bazı raporlar Samsung'un bu hamleyi takip edeceğini göstermişti.

Ancak Cupertino teknoloji devi lansman sırasında söylediği yeniliğin arkasında durmayacak gibi gözüküyor. 9to5Mac tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, kullanıcılara kutuda gelen USB kablosunu kullanıp kullanmadıkları konusunda bazı sorular sordu. Bu, Apple'ın yaklaşan iPhone 13 modelleri için USB kablosunu yeniden kutuya koymaya hazırlandığı anlamına geliyor olabilir.

Hatırlamak gerekirse Apple, USB şarj cihazlarını kutulara koymamaya karar vermeden önce kullanıcılara bir anket yapmıştı. Şirketin geçtiğimiz günlerde başlattığı yeni anketinde ise "iPhone 13'te şarj kablosu olmalı mı?" sorusuna cevap aranıyor gibi gözüküyor.

iPhone 13 kutusunda şarj kablosu olacak mı?

Apple'ın yeni anketinde, kullanıcıların iPhone'daki Face ID'den memnun olup olmadığını da sorgulanıyor. Kullanıcılar Face ID'den memnun kalmayıp 'hayır'ı seçerse, Apple ile paylaşmak için alternatif seçenekler sunuluyor. Bu seçeneklerin arasında Touch ID olması ise Apple'ın eski teknolojilerine dönebileceğini gösteriyor. Face ID'den memnun kalmadım'ı seçen kullanıcılara gösterilen olası şıklar şu şekilde.

Güvenlik veya gizlilik endişeleri

Face ID'yi kullanmak için telefonumu elime almaktan hoşlanmıyorum

Yavaş performans

Yüzümü her durumda algılamıyor (düşük ışık, farklı açılar, uzanma, güneş gözlüğü takmak)

Touch ID'yi tercih ederim

Güvenilir değil; iPhone'un kilidini her zaman açmıyor

Bunlar hala sadece söylentiler olduğu için bir sonraki iPhone 13 modellerinin daha fazla aksesuarla gelip gelmediğini beklememiz gerekecek. Ayrıca bundan sonraki süreçte Apple'ın iPhone 13 ile MagSafe şarj cihazlarını almaya zorlayıp zorlamayacağı konusu da büyük bir şüphe uyandırıyor.