Apple iPhone 14 Fiyatları Sızdırıldı: Cep Yakacak!

iPhone 13 serisinin çıkışından bu yana kısa bir zaman geçmiş olsa da, şimdiden iPhone 14 serisi hakkındaki bazı sızıntılarla karşılaşmaya başladık. Kısa bir süre önce ortaya atılan yeni bir rapor ile birlikte Apple iPhone 14 fiyatları belli olmuş olabilir! Peki yeni modeller ne kadar olacak?

Apple iPhone 14 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Birkaç farklı sızıntıdan derlenen bu rapora göre yeni modellerin başlangıç fiyatları iPhone 14 için 799 Dolar, iPhone 14 Max için 899 Dolar, iPhone 14 Pro için 999 Dolar ve iPhone 14 Pro Max için 1.099 Dolar olacak. Serinin en pahalı varyantı olan iPhone 14 Pro Max (2 TB) ise 1.899 Dolar fiyatında konumlanacak.

MODEL 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 14 799 Dolar 899 Dolar 1.099 Dolar - - iPhone 14 Max 899 Dolar 999 Dolar 1.199 Dolar - - iPhone 14 Pro 999 Dolar 1.099 Dolar 1.299 Dolar 1.499 Dolar 1.799 Dolar iPhone 14 Pro Max 1.099 Dolar 1.199 Dolar 1.399 Dolar 1.599 Dolar 1.899 Dolar

Ufak bir hatırlatma olması adına iPhone 13 serisindeki en uygun model olan iPhone 13 Mini (128 GB) 699 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu, yeni serideki en ucuz modelin 100 Dolar daha pahalıya mal olacağını işaret ediyor. Ayrıca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerindeki 2 TB depolama varyantı, en üst limiti de üst noktalara taşıyacak.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO

LTPO Ekran Çözünürlüğü: 2.778 x 1.284

2.778 x 1.284 Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p

8K / 4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID + Touch ID

Face ID + Touch ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.352 mAh

4.352 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.