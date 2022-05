Apple, iPhone 14 Ön Kamerası İçin LG ile Anlaştı

Akıllı telefon parçalarından tüm çiplere kadar süren tedarik zinciri sıkıntısı, Apple'ı ve Dünya'nın her köşesindeki endüstrileri etkiliyor. Koreli bir ticaret gazetesinin yakın tarihli bir raporu, Apple'ın iPhone 14'ün selfie kamerası için bir tedarikçi bulma konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle eski telefonlarda kullanılandan daha pahalı bir çözümü tercih ettiğini gösteriyor.

Kore IT News'a göre Apple, adı açıklanmayan bir Çinli şirket ve her zamanki ortakları Japon Sharp yerine LG Innotek'in selfie kamerası bileşenlerini tercih etti. Makale, LG Innotek'in şu anda "iPhone 14 ön kamerasının seri üretimine" hazırlandığını belirtiyor. LG Innotek ayrıca bu özel bileşeni Apple'a tedarik eden ilk Güney Koreli üretici konumunda.

Apple başlangıçta yeni nesil iPhone 15 için LG Innotek ile ortaklık kurmayı planlıyordu ancak iPhone 14'ün piyasaya sürülmesi için son tarih hızla yaklaşırken, şirket "programı aceleyle ileriye taşımak" adına vites hızlandırdı. Kore IT News "kalite testleri sırasında Çinli kamera üreticilerinde kalite sorunları yaşandığının anlaşıldığını" ve bunun da gecikmelere yol açtığını ekledi. Benzer bir gecikme, verim oranını artırmak için iPhone 13'ün ekran tasarımını değiştirdiği bildirildikten sonra iPhone 14 için sözleşmesini kaybedebilecek olan Çinli ekran üreticisi Pekin Oriental Electronics'in de başına geldi.

Ön Kameradaki Değişiklik iPhone 14'ün Fiyatını Artırabilir

Tedarikçilerdeki değişiklik, bileşen fiyatlarını da etkileyecek. Ön kamera tipik olarak arkadaki ana kameranın fiyatının üçte biri iken, otomatik odaklama gibi özelliklerin eklenmesi, önceki modellere kıyasla kameranın maliyetini yaklaşık üç kat artırdı. Bu fiyat artışının ne kadarının tüketicilere yansıtılacağı şimdilik merak konusu.

Japon Sharp hâlâ iPhone 14'ün ön kamerasının imalatında yer alıyor ve LG Innotek'in donanımı ve yetenekleriyle güçlerini birleştirecek gibi görünüyor. Ayrıca LG Innotek'in üçüncü parti tedarikçilere güvenmek yerine kameranın optik parçalarını kendi bünyesinde yaptığını da belirtmek gerek.

Bu haber, üreticilerin yurtdışındaki parça üretim endüstrisi ve mevcut tedarik zinciri darboğazıyla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarına odaklanırken, aynı zamanda hızlı talebi karşılamaya çalışan şirketlerin de yaşadıklarının bir özeti ancak Apple'ın tıpkı son birkaç yılda olduğu gibi bir sonraki iPhone'u sonbaharda piyasaya sürme amacı olmasaydı bu talebin bu kadar acil olup olmayacağı da merak konusu.