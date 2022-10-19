Apple, iPhone 14 Plus Üretimlerini Yavaş Yavaş Durduruyor

Apple geçen ay iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ve bu yılki seride Mini model yerini iPhone 14 Plus'a bıraktı. Bu model, tüketicilerin bir Pro modeli için ekstra ödeme yapmasına gerek kalmadan standart iPhone 14'ten daha büyük bir ekrana sahip olmasını sağlıyor.

Ne yazık ki Information isimli haber kaynağı, Apple'ın şirketin tedarik zincirindeki kaynaklarına atıfta bulunarak iPhone 14 Plus'ın üretimini önemli ölçüde azalttığını bildiriyor.

Apple'ın bir Çinli üreticiye, telefon talebinin yeniden değerlendirilmesi beklenen iPhone 14 Plus bileşenlerinin üretimini durdurmasını söylediği bildirildi. Çin'de bahsi geçen parçalarla çalışan diğer iki tedarikçi, görünüşe göre üretimlerini sırasıyla %70 ve %90 oranında azalttı.

Kullanıcılar iPhone 14 Plus Yerine iPhone 14 Pro'yu Tercih Ediyor

Yine de iPhone 14 Plus'ın Apple'ın beklentilerini karşılamadığını ilk kez duymuyoruz. Deneyimli analist Ming-Chi Kuo, daha önce Plus modeline olan talebin iPhone 13 mini'den daha düşük olduğunu iddia etmişti.

iPhone 14 Plus'ın, iPhone 14 Pro için istenen 999 dolar fiyat etiketi ile karşılaştırıldığında 899 dolara satıldığını belirtmekte fayda var ve fazladan 100 dolarınız size geniş bir çentik yerine bir telefoto kamera, 48MP ana kamera, 120Hz yenileme hızı ve Dinamik Ada sağlıyor. Plus varyantı çok daha büyük bir pil getiriyor ancak bunun dışında iPhone 14 Pro'nun paranızın karşılığını daha fazla sağladığı aşikâr.

Yine de Apple'ın Plus serisinden umudunu kesmediği belirtiliyor. Bir kaynak, iPhone 15 Plus'ın gelecek yıl için hâlâ planlarda olduğunu söyledi.