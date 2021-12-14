Apple iPhone 14 Pro 48 MP Kamera ile Kutudan Çıkabilir

iPhone 13 serisi kısa bir süre önce satışa sunulmuş olsa da, yeni yıla girmeden iPhone 14 serisi hakkındaki çeşitli sızıntılarla karşılaşmaya başladık. Yeni bir sızıntıya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 48 MP ana kamera ile kutudan çıkabilir.

Apple iPhone 14 Pro Max 48 MP Ana Kamera ile Gelecek

Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan sızıntıya göre Apple, önümüzdeki sene tanıtacağı yeni modeller bazı isimlendirme değişikliklerine gidecek: Bu kapsamda yeni modellerin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacağı iddia ediliyor.

Aynı rapora göre iPhone 14 ve iPhone 14 Pro 6.1 inç boyutunda ekran ile gelecekken, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max 6.7 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Pro ve Pro Max modellerinde 120 Hz, diğer iki modelde ise 60 Hz ekran kullanılacağına dikkat çekiliyor.

Tabii ki sızıntılar bununla kısıtlı kalmıyor: Pro ve Pro Max modellerindeki ana kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olacağı, bu ana kameranın ise 12 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lensleri ile destekleneceği belirtiliyor. Başka bir deyişle üçlü arka kamera kurulumu kendini korumaya devam edecek ancak her zamanki gibi, kendi içlerinde geliştirmeler sunacaklar.

Temel bileşenler ile devam ettiğimizde iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde 8 GB RAM kullanılacağı, depolama seçeneklerinin 128 GB ile başlayacağı belirtiliyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Max serisinde ise 64 GB temel yapılandırmaya geri dönüleceği iddia ediliyor.

Tabii ki bu sızıntıların ne kadar doğru olduğunu tahmin etmek şu aşamada kolay gözükmüyor. Şirketin nihai planları önümüzdeki birkaç sene içerisinde değişiklik gösterebilir. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.