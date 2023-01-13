Apple, iPhone 14 Pro'nun Can Sıkan Problemini Doğruladı: Peki Çözülecek mi?

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max mükemmel telefonlar ancak hiçbir telefon ara sıra ortaya çıkan hatalara karşı tamamen bağışık ve korunaklı değil ve son zamanlarda bu telefonları vuran bir hata, açıldıklarında veya kilitleri açıldığında ekranda yatay çizgilerin yanıp sönmesine neden oluyor.

Bu durum daha ciddi bir sorundan ziyade can sıkıcı hatalar kategorisine giriyor ancak yine de pahalı ve yeni bir telefonda görmek isteyeceğiniz bir şey değil ve MacRumors tarafından tespit edildiği üzere, birçok insanın yaşadığı bildirilen bir sorun.

Apple Sorunun Sonraki Güncellemede Çözüleceğini Belirtti

Apple'dan gelen ve MacRumors tarafından aktarılan bir notta şirket hatayı kabul ediyor ve "Apple'ın sorunun farkında olduğunu ve yakında sorunu çözecek bir yazılım güncellemesinin geleceğini" söylüyor.

Bu nedenle, bu sorunu yaşıyor olmanız durumunda endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok çünkü bu bir donanım hatası yerine bir yazılım sorunu olduğundan basit bir yazılım güncellemesi sorunu çözecek.

Bununla birlikte, bu sorunu çözecek güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor ancak iOS 16.3 ile gelmesi bekleniyor. Alternatif olarak, şirketin başka düzeltmeleri de içeren iOS 16.2.1 güncellemesini yayınlama şansı da var.