Apple, iPhone 14 Pro'daki Kamera Titremesi Sorununu Düzelteceğini Açıkladı

Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max ile Snapchat, Instagram veya TikTok gibi üçüncü parti uygulamalarda kameranın kullanılmasının titreyen bir görüntüye ve kamera çıkıntısından gelen uğultu seslerine yol açan bir sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. Apple sözcüsü Alex Kirschner tarafından The Verge'e e-postayla gönderilen bir açıklamaya göre şirket sorunun farkında ve önümüzdeki hafta bir düzeltme güncellemesi yayınlanacak.

Hata raporları hafta sonu gelmeye başladığında sorunun üçüncü parti uygulamalarda mı yoksa iOS 16'da mı olduğu net değildi ancak kameralar Apple'ın kendi uygulamasında gayet iyi çalışıyordu. Apple'ın bir güncelleme yayınlayacağı göz önüne alındığında sorunun üçüncü parti uygulamalardan ziyade iPhone ve API'lerinde olduğu görülüyor.

Apple Sorunun Ana Kaynağını Açıklamadı

Apple'ın açıklaması soruna tam olarak neyin neden olduğunu söylemiyor. Telefonun optik görüntü sabitleme sistemiyle alakalı olduğuna dair spekülasyonlar var ve bu, özelliğin kelimenin tam anlamıyla kameranın parçalarını hareket ettirmek olduğu göz önüne alındığında kötü bir tahmin değil.

Apple'ın web sitesine göre bu soruna sahip görünmeyen normal iPhone 14'te de bu özellik var ancak Pro model, normal modelde bulunmayan "ikinci nesil" bir sürümünü kullanıyor.

Güncellemenin ne zaman geleceği belli değil ama büyük ölçüde kamera problemlerini ele alması bekleniyor.